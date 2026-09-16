Argentina tuvo una tercera jornada de alto rendimiento en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y sumó 32 medallas: 10 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Con estas nuevas preseas, la delegación nacional alcanzó las 64 medallas y quedó segunda en el medallero general, por detrás de Brasil y delante de Colombia.

El equipo argentino acumula hasta el momento 22 medallas de oro, 16 de plata y 26 de bronce. Brasil lidera la clasificación con 75 preseas, mientras que Colombia ocupa el tercer lugar con 50.

Natación, una de las disciplinas más productivas

La natación fue una de las disciplinas que más medallas aportó durante la jornada. Malena Santillán ganó el oro en los 200 metros espalda y Cecilia Dieleke consiguió la plata.

También hubo oro para Macarena Ceballos en los 50 metros pecho, mientras que Martina Baiberto obtuvo el bronce. Lucas Alba sumó una plata en los 1500 metros libre y Delfina Dini consiguió el bronce en la misma distancia femenina.

Los relevos también dejaron preseas para Argentina. El equipo femenino del 4x100 metros libre obtuvo la plata y el masculino se quedó con el bronce.

Oros en distintas disciplinas

La delegación argentina también consiguió medallas doradas en gimnasia artística, esgrima, tiro deportivo, ciclismo, stand up paddle, patinaje artístico y patinaje de velocidad.

En gimnasia, Emilia Costa ganó el oro en salto y Julieta Lucas se impuso en barras asimétricas. En tiro deportivo, Fernanda María Russo Romero y Julián Gutiérrez fueron campeones en la prueba mixta de rifle de aire de 10 metros.

Mateo Kalejman aportó otro oro en la contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta, mientras que el stand up paddle tuvo dos primeros puestos argentinos: Juliette Duhaime en la rama femenina y Santino Basadella en la masculina.

En patinaje artístico, Juan Segundo Rodríguez ganó el oro en libre masculino. Además, Benjamín Gader se quedó con el primer puesto en los 5.000 metros individuales masculinos de patinaje de velocidad.

También hubo actividad en los deportes de conjunto

Las Leonas vencieron 5-0 a Uruguay en hockey sobre césped, mientras que el seleccionado argentino femenino de vóley derrotó 3-0 a Paraguay.

En softbol, Argentina superó 8-0 a Bolivia y luego tenía previsto enfrentar a Colombia. En vóley de playa, las duplas masculinas argentinas lograron triunfos ante Paraguay y Uruguay, mientras que las representantes femeninas perdieron frente a Perú y Brasil.

Con tres jornadas disputadas, Argentina se mantiene entre los principales protagonistas del medallero de Santa Fe 2026 y continúa sumando preseas en distintas disciplinas.