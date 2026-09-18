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Argentina sumó dos medallas de bronce en el remo de Santa Fe 2026
POR REDACCIÓN
Argentina consiguió este viernes dos medallas de bronce en remo durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Agustín Scenna terminó tercero en single scull masculino y la embarcación nacional consiguió la misma posición en cuádruple scull.
Las dos finales tuvieron el mismo orden en el podio: Uruguay se quedó con el oro, Chile obtuvo la plata y Argentina completó los tres primeros lugares. En el cuádruple scull, el bote argentino quedó a menos de dos segundos de la segunda posición.
El bronce de Agustín Scenna
Scenna registró 6:42.78 en la final individual y aseguró el tercer lugar de la competencia. El argentino terminó a 9.95 segundos del uruguayo Bruno Cetraro, ganador de la prueba con 6:32.83.
El chileno Andoni Habash obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 6:33.69. Detrás de Scenna finalizaron el brasileño Lucas Verthein y el venezolano Nick Utrera.
El cuádruple scull también subió al podio
En la final masculina de cuádruple scull, Argentina terminó tercera con un registro de 5:35.54. Uruguay ganó la prueba con 5:31.05 y Chile quedó segundo con 5:33.61.
La embarcación argentina quedó a 4.49 segundos de Uruguay y a 1.93 de Chile. Detrás del bote nacional terminaron Brasil, Venezuela y Paraguay.
Los Juegos Suramericanos en Santa Fe
Los XIII Juegos Suramericanos se disputan del 12 al 26 de septiembre de 2026, con Rosario, Santa Fe capital y Rafaela como sedes principales. El certamen reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas.
La edición representa el regreso de los Juegos Suramericanos a territorio argentino después de veinte años. Argentina había organizado anteriormente Rosario 1982 y Buenos Aires 2006.