Argentina consiguió este viernes dos medallas de bronce en remo durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Agustín Scenna terminó tercero en single scull masculino y la embarcación nacional consiguió la misma posición en cuádruple scull.

Las dos finales tuvieron el mismo orden en el podio: Uruguay se quedó con el oro, Chile obtuvo la plata y Argentina completó los tres primeros lugares. En el cuádruple scull, el bote argentino quedó a menos de dos segundos de la segunda posición.

El bronce de Agustín Scenna

Scenna registró 6:42.78 en la final individual y aseguró el tercer lugar de la competencia. El argentino terminó a 9.95 segundos del uruguayo Bruno Cetraro, ganador de la prueba con 6:32.83.

El chileno Andoni Habash obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 6:33.69. Detrás de Scenna finalizaron el brasileño Lucas Verthein y el venezolano Nick Utrera.

El cuádruple scull también subió al podio

En la final masculina de cuádruple scull, Argentina terminó tercera con un registro de 5:35.54. Uruguay ganó la prueba con 5:31.05 y Chile quedó segundo con 5:33.61.

La embarcación argentina quedó a 4.49 segundos de Uruguay y a 1.93 de Chile. Detrás del bote nacional terminaron Brasil, Venezuela y Paraguay.

Los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Los XIII Juegos Suramericanos se disputan del 12 al 26 de septiembre de 2026, con Rosario, Santa Fe capital y Rafaela como sedes principales. El certamen reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas.

La edición representa el regreso de los Juegos Suramericanos a territorio argentino después de veinte años. Argentina había organizado anteriormente Rosario 1982 y Buenos Aires 2006.