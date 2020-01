Argentina sumó el segundo triunfo en hilera en el Preolímpico Sub 23 tras batir a Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de fútbol Sub 23 superó anoche a su par de Chile, por 2-0, en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A del Preolímpico clasificatorio, rumbo a Tokio 2020, que se juega en territorio de Colombia.



En el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, el conjunto albiceleste edificó otro convincente triunfo con los tantos obra de Nicolás Capaldo (Pt. 8m.) y Nehuén Pérez (St. 11m.).



El conjunto conducido por Fernando Batista, que había derrotado a Colombia por 2-1 en el debut, animará su próximo partido este lunes frente a Ecuador, desde las 20.00 hora de Buenos Aires.



Chile, por su lado, perdió el invicto que ostentaba, tras alcanzar dos éxitos en hilera.



En el arranque, el equipo chileno intentó arrinconar a su par argentino y lo hizo por momentos, aunque sin generarle riesgos concretos.



Y en la primera chance que dispuso, el conjunto del 'Bocha' Batista festejó. Ocurrió a los 8 minutos, cuando una buena maniobra de Julián Alvarez derivó en una cesión a Capaldo y el volante de Boca Juniors, quien con esta disposición táctica pisa el área contraria con mayor frecuencia, despachó un remate desde el piso que batió la estirada del arquero Omar Carabalí.



Con la ventaja alcanzada, el conjunto albiceleste manejó mejor la pelota, ejecutó una circulación aceitada y pudo haber aumentado la diferencia, en un remate del mismo Alvarez, que salió afuera.



Por el contrario, Chile apostó a los arrestos individuales por cortesía de Pablo Aránguiz y las incursiones ofensivas del lateral Sebastián Carrera. Pero a la 'Roja' le faltó consistencia como para inquietar en continuado.



Así y todo, el elenco chileno tuvo una chance clara con una volea de Camilo Moya, que atrapó muy bien el arquero Facundo Cambeses, de sobria tarea.



En el arranque del segundo período, los dirigidos por el colombiano Bernardo Redín intentaron adelantarse en el terreno en procura de la igualdad.



Y Chile tuvo una chance nítida con un disparo de Aránguiz, que obligó otra excelente respuesta del guardavallas de Banfield, quien desvió la pelota al tiro de esquina.



Y en una maniobra de pelota detenida, el Sub 23 argentino amplió la cuenta, con una pelota que el delantero Gaich le bajó a Nehuén Pérez para que el ex Argentinos Juniors la empujara casi sobre la misma raya de sentencia.



Ese tanto otorgó tranquilidad en el campamento albiceleste. Y los minutos finales, más allá de algún sobresalto (como un cabezazo de Rebolledo que salió afuera), transcurrieron con la certeza de que nada podría inquietar a un equipo, que hasta aquí, ha exhibido solidez en todas sus líneas.



A primera hora, Venezuela, con una conquista del crack del Santos de Brasil, Yeferson Soteldo, superó por 1-0 a Ecuador, el próximo rival de la Argentina.



Esta noche seguirá la zona B en el estadio Centenario de Armenia con los partidos Bolivia-Uruguay (20.00) y Paraguay-Perú (22.30)







-Síntesis-



Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo y Fausto Vera; Julián Alvarez, Nahuel Bustos y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.







Chile: Omar Carabalí; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz y Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón, Camilo Moya, Adrián Cuadra y Angelo Araos; Pablo Aránguiz y Nicolás Guerra. DT: Bernardo Redín.







Gol en el primer tiempo: 8m. Capaldo (A)



Gol en el segundo tiempo: 11m. Pérez (A)







Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo; Matías Cavalieri por Moya (CH); 10m. Matías Zaracho por Bustos (A); 17m. Iván Morales por Guerra (CH); 26m. Ignacio Jara por Aránguiz (CH); 33m. Juan Brunetta por Urzi (A); 39m. Valentín Castellanos por Gaich (A)







Amonestados: Alarcón, Ramírez, Nicolás Díaz (CH) Bravo (A)







Arbitro: Kevin Ortega (Perú)







Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)