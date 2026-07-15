Argentina, tres continentes y 64 selecciones: así será el Mundial 2030

El mundo del fútbol se prepara para una transformación sin precedentes de cara a la Copa del Mundo de 2030. Esta edición no solo conmemorará el centenario del primer torneo disputado en 1930, sino que también presentará un despliegue logístico inédito al unir tres continentes por primera vez en la historia.

Según los planes actuales, la competencia comenzará en Sudamérica con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, para luego trasladarse a Europa y África, donde España, Portugal y Marruecos actuarán como sedes principales.

Una de las propuestas más llamativas que analiza la FIFA es la posibilidad de ampliar el número de participantes a 64 selecciones. Este incremento de 16 equipos respecto al formato de 48 que debutará en el certamen de 2026 busca otorgar mayor representatividad a las distintas federaciones globales en una cita tan significativa.

Aunque la iniciativa ya fue presentada en diversas reuniones del organismo rector, todavía no cuenta con una aprobación definitiva y se mantiene bajo un riguroso proceso de evaluación técnica.

De confirmarse esta estructura, el Mundial de 2030 establecerá varios récords históricos al ser el primero organizado por seis países de manera simultánea. El objetivo de las autoridades es que esta edición especial marque un antes y un después en la evolución del deporte.

Mientras el mundo sigue de cerca el avance del torneo actual que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, los preparativos para el centenario avanzan con la firme intención de integrar a la mayor cantidad posible de naciones en la gran fiesta del fútbol.