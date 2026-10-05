Argentina U19 no pudo con España y perdió 6 a 1 en el Mundial de Hockey

La Selección Argentina u19 sufrió un duro golpe al caer por 6 a 1 ante España por la segunda fecha del Mundial de hockey sobre patines en Asunción. El trámite del encuentro disputado en la Secretaría Nacional de Deportes fue dominado por el conjunto europeo, que impuso su efectividad desde el comienzo. Valentín Funes anotó el único tanto albiceleste, mientras que Hugo Mareque e Ishak Bouda marcaron dos goles cada uno, acompañados por las conquistas de Oriol Castro y Joel Mila.

El equipo dirigido por Esteban Ábalos no logró sostener la intensidad defensiva y fue superado por el despliegue del seleccionado español durante todo el desarrollo. A pesar del esfuerzo en la pista y las intervenciones del arquero Bautista Pascual, el combinado nacional no encontró los caminos para acortar diferencias ante un rival firme. La abultada derrota deja al plantel albiceleste con la necesidad de corregir errores de manera inmediata para pelear la clasificación.

Este resultado contrasta con el estreno del equipo en la competencia ecuménica juvenil, donde la Argentina había debutado con una sólida victoria de 7 a 3 frente a Suiza. En aquel primer partido, los dirigidos por Ábalos mostraron contundencia ofensiva con los festejos de Bautista Romero por duplicado, Joaquín Morales, Lucas Sottano, Alejo Espinoza, Valentín Funes y Nicolás Alonzo. Sin embargo, la efectividad mostrada en la jornada inicial no alcanzó para frenar el poderío ibérico en esta segunda fecha.

Sin tiempo para lamentaciones, la delegación nacional deberá enfocarse en el último compromiso de la primera ronda del certamen que se juega en territorio paraguayo. El cierre de la fase de grupos será este martes a partir de las 15:30 frente a Italia, otro oponente de jerarquía en la zona. La Selección Argentina u19 buscará sumar un triunfo determinante que le permita sellar el pasaje a las instancias finales del torneo internacional.