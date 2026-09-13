La Selección Argentina U19 venció 3-1 a Chile por las semifinales del Sudamericano de la categoría y consiguió el pasaje al Mundial. El equipo argentino se impuso con parciales de 25-12, 23-25, 25-13 y 25-22.

El encuentro se disputó en Araguari y tuvo a Tiago Broder como máximo anotador argentino, con 19 puntos. Después de conseguir la clasificación, el seleccionado tendrá ahora el desafío de definir el campeonato frente a Brasil.

Un partido con reacción argentina

El primer set comenzó parejo hasta el 8-6, pero Argentina logró imponer condiciones mediante el bloqueo y el saque. Los atacantes también fueron efectivos y el equipo consiguió despegarse hasta cerrar el parcial por 25-12.

Chile reaccionó en el segundo capítulo y rápidamente consiguió una ventaja de 8-4. La diferencia se mantuvo hasta el 22-18, aunque Argentina logró acercarse 21-22 antes de que el conjunto chileno cerrara el set por 25-23.

Argentina volvió a tomar el control

A pesar de la derrota en el segundo parcial, Argentina salió decidida en el tercero y tomó ventajas de 8-3 y 12-7. Con un buen trabajo en bloqueo y contraataque, la Selección ganó el set por 25-13.

El cuarto capítulo volvió a mostrar a Chile arriba, esta vez 10-6, ante una Argentina irregular. El equipo nacional reaccionó con un buen trabajo de Aquino y Broder, empató 13-13 y pasó al frente 22-21.

Finalmente, un bloqueo de Núñez permitió cerrar el parcial 25-22 y sellar la clasificación argentina a la final. El partido decisivo frente a Brasil se disputará este domingo desde las 18.