La Selección Argentina compartió una imagen que rápidamente encendió la ilusión de millones de hinchas: las camisetas celestes y blancas perfectamente ordenadas en el vestuario del GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

"Hoy arranca un nuevo camino... ¿Vamos juntos?", fue el mensaje publicado por las redes oficiales de la Albiceleste, acompañado por fotografías que reflejan el orden, la mística y la expectativa de un equipo que vuelve a salir a escena como campeón del mundo.

La postal no pasó inadvertida. Las camisetas con las tres estrellas bordadas sobre el escudo ya esperan por sus dueños en el vestuario argentino, donde cada detalle fue preparado para el estreno mundialista. Como en Qatar 2022, la imagen se convirtió en un símbolo de la unión entre el plantel y los hinchas que acompañan desde cada rincón del planeta.

La FIFA había confirmado semanas atrás la indumentaria que utilizará el conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase de grupos y el debut no tendrá sorpresas. Argentina vestirá su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalón y medias blancas, en un escenario que promete estar colmado por simpatizantes albicelestes.

Además, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá un uniforme completamente naranja para el encuentro frente a Argelia, una imagen que ya se volvió habitual para el arquero campeón del mundo.

La misma combinación se repetirá en la segunda presentación del Grupo J, el 22 de junio ante Austria en Dallas. En esa ocasión, el guardameta utilizará indumentaria verde. Recién en la tercera fecha, frente a Jordania, Argentina estrenará su camiseta alternativa azul y negra, junto con pantalón y medias oscuras.

Mientras tanto, en Kansas City todo está preparado. El vestuario luce impecable, las camisetas esperan por sus protagonistas y miles de hinchas ya colman las inmediaciones del estadio. La previa parece perfecta para una Selección que inicia una nueva aventura mundialista con la ilusión intacta y el desafío de defender el título obtenido en Qatar. La Celeste y Blanca ya está en su lugar. Ahora llegó el momento de que empiece a rodar la pelota.