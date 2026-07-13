La Selección argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 con una indumentaria cargada de simbolismo. La FIFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra con la camiseta alternativa azul y negra en la semifinal que se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La elección despertó rápidamente el entusiasmo de los hinchas, ya que Argentina utilizó una camiseta predominantemente azul en las dos ocasiones en las que logró eliminar a Inglaterra de una Copa del Mundo.

En cambio, las derrotas frente al conjunto británico en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002 llegaron con la tradicional camiseta celeste y blanca.

La indumentaria que utilizará la Albiceleste presenta una base negra con detalles azules inspirados en el tradicional fileteado porteño y ya fue estrenada durante la victoria sobre Jordania en la fase de grupos del actual Mundial.

Los recuerdos de 1986 y 1998

El antecedente más recordado ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México. Aquel día, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación histórica de Diego Maradona.

El capitán argentino marcó la recordada "Mano de Dios" y, pocos minutos después, convirtió el llamado "Gol del Siglo", dejando en el camino a cinco rivales y al arquero Peter Shilton antes de definir.

En ese encuentro, Argentina vistió una camiseta azul que había sido adquirida y adaptada especialmente pocas horas antes del partido, acompañada por pantalones negros.

El segundo antecedente favorable se produjo en Francia 1998. Por los octavos de final, Argentina e Inglaterra empataron 2-2 y el equipo conducido por Daniel Passarella avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales.

En aquel compromiso, Javier Zanetti convirtió uno de los goles argentinos luego de una recordada jugada preparada de tiro libre. La camiseta utilizada también era azul, con detalles inspirados en la bandera argentina.

La semifinal de Atlanta será la tercera ocasión en que Argentina enfrente a Inglaterra en un Mundial utilizando una camiseta alternativa y, además, el primer cruce entre ambas selecciones en una instancia semifinal.

Coincidencias que alimentan la ilusión

Los antecedentes de México 1986, Francia 1998 y el actual Mundial presentan varias similitudes que entusiasman a los hinchas argentinos.

En las tres competencias, la Selección llegó invicta al partido frente a Inglaterra tras superar con éxito la fase de grupos. Tanto en Francia 1998 como en el Mundial 2026, además, ganó los tres encuentros de la primera ronda.

Otra coincidencia es que en los tres torneos Argentina enfrentó a un seleccionado asiático antes del duelo con Inglaterra: Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en la actual edición.

También hubo participación goleadora de defensores antes del enfrentamiento con los ingleses. Oscar Ruggeri convirtió en México 1986, Mauricio Pineda marcó en Francia 1998 y, en este Mundial, anotaron Lisandro Martínez frente a Cabo Verde y Cristian Romero ante Egipto.

Los entrenadores también comparten un vínculo con Estudiantes de La Plata. Tanto Carlos Bilardo como Lionel Scaloni procuraron quitarle al partido cualquier connotación relacionada con la Guerra de Malvinas.

Antes del encuentro de 1986, Bilardo había señalado que "mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas". Scaloni sostuvo una postura similar al afirmar que no hay que "buscar otra cosa" alrededor del partido porque "es un simple partido de fútbol".

El historial en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades en Copas del Mundo.

El historial registra:

Cinco partidos disputados.

Una victoria de Argentina.

Un empate, con clasificación argentina por penales en 1998.

Tres triunfos de Inglaterra.

La semifinal del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Allí, la Selección buscará escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales y meterse en una nueva final de la Copa del Mundo.