La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con un antecedente que pesa en la previa: la Albiceleste ganó todos los cruces registrados ante el seleccionado africano, tanto en mayores como en juveniles y Juegos Olímpicos. El partido se jugará desde las 13, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y el ganador avanzará a los cuartos de final.

El historial marca siete triunfos argentinos en siete enfrentamientos durante los últimos 98 años. El primer antecedente fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con una goleada por 6-0, mientras que el más reciente ocurrió en Tokio 2021, cuando Argentina venció 1-0 con un gol de Facundo Medina.

Ese registro favorable acompaña a la Selección en la previa, aunque el presente obliga a no confiarse. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de un cruce exigente ante Cabo Verde, al que pudo superar recién en el alargue por 3-2, con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

Más allá de la clasificación, el rendimiento dejó algunas dudas y el entrenador analiza modificaciones en todas las líneas para enfrentar a los africanos. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Un rival con Salah como bandera

Egipto llega al cruce con confianza y con la ilusión de dar uno de los golpes de los octavos de final. Los Faraones finalizaron segundos en su grupo después de empatar con Bélgica, vencer a Nueva Zelanda e igualar frente a Irán.

En la ronda anterior, el seleccionado africano eliminó a Austria en la definición por penales y se ganó el derecho de enfrentar al vigente campeón del mundo. Su principal carta ofensiva será Mohamed Salah, líder futbolístico y referente de un equipo que mostró orden, solidez y capacidad para competir ante rivales de jerarquía.

Los antecedentes entre Argentina y Egipto

Argentina y Egipto se enfrentaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con triunfo albiceleste por 6-0. Después volvieron a cruzarse en categorías juveniles, donde el dominio argentino también fue claro.

En el Mundial Sub-20 de 2001, la Selección ganó 7-1. Luego se impuso 2-1 en el Mundial Sub-20 de 2003, 2-0 en el Mundial Sub-20 de 2005 y 2-1 en el Mundial Sub-20 de 2011. En mayores, el seleccionado nacional venció 2-0 en un amistoso disputado en El Cairo en 2008.

El último antecedente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En aquella oportunidad, Argentina ganó 1-0 con un gol de Facundo Medina, uno de los futbolistas que ahora aparece como alternativa para integrar el equipo de Scaloni en Atlanta.

El árbitro y el escenario

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los escenarios más modernos del Mundial 2026. El recinto tiene capacidad para más de 70.000 espectadores y se destaca por su tecnología de avanzada, con techo retráctil, pantalla circular de 360 grados y ambiente climatizado.

François Letexier, el árbitro francés que dirigirá a Argentina vs. Egipto.

Además, la FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del compromiso. Con 36 años, el juez integra la categoría élite de la UEFA y es considerado uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo.

Por un lugar entre los ocho mejores

Con Lionel Messi como bandera y el objetivo de defender el título obtenido en Qatar, Argentina buscará dar otro paso en el Mundial 2026. El historial favorece claramente a la Albiceleste, pero Egipto llega fortalecido, con Salah como emblema y con la motivación de romper una racha que hasta ahora siempre terminó del lado argentino.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre Suiza y Colombia.