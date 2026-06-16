Argentina va por el bicampeonato y debuta contra Argelia en el Mundial

La Selección argentina comenzará este martes su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos, y marcará el estreno del vigente campeón del mundo en la máxima cita del fútbol.

El partido podrá verse en Argentina a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports, además de plataformas digitales como Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Flow. La expectativa es alta por el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que buscará comenzar con el pie derecho la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.

Para este primer compromiso, Argentina tendría como formación probable a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Scaloni apuesta a una base consolidada, combinada con futbolistas que llegan en gran nivel a la Copa del Mundo.

Por el lado de Argelia, el entrenador Vladimir Petkovic proyecta un equipo integrado por Luca Zidane; Achref Abada, Aissa Mandi, Jaouen Hadjam y Rayan Ait Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb y Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri. El conjunto africano intentará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título.

Entre las curiosidades del seleccionado argentino aparece un dato histórico: Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo, una marca inédita para el capitán albiceleste, que afronta un nuevo desafío internacional a los 38 años. Además, Argentina llega como campeona vigente y líder del ranking FIFA.

Argelia, por su parte, regresa a una Copa del Mundo con una generación que mezcla experiencia y talento surgido en el fútbol europeo. En los antecedentes entre ambos seleccionados figura un amistoso ganado por Argentina 4-3 en 2007 y un empate 1-1 registrado en los Juegos Olímpicos de 2016. El duelo de Kansas City abrirá la participación de ambos en una zona que también integran Austria y Jordania.