La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines buscará este domingo volver a la cima del mundo cuando enfrente a Francia desde las 19, en la final de los World Skate Games Asunción 2026. El partido tendrá doble carga: la Albiceleste irá por su séptimo título y será la última presentación de José Luis “Negro” Páez como entrenador nacional.

La definición también ofrecerá una revancha inmediata. Francia fue el único equipo que consiguió derrotar a Argentina durante el torneo, al imponerse 2-1 en el debut de la fase de grupos.

Desde aquella caída, el seleccionado argentino ganó todos sus compromisos. Superó 4-1 a Angola, goleó 4-0 a Chile, eliminó 4-1 a Italia en cuartos y dejó afuera a España en una semifinal dramática que terminó 2-2 y se resolvió 2-1 en los penales.

Constantino Acevedo fue decisivo ante los españoles al contener tres ejecuciones, mientras que Lucas Ordóñez y Danilo Rampulla convirtieron en la definición. En el tiempo reglamentario habían marcado Ezequiel Mena y el propio Ordóñez.

Una revancha por la séptima estrella

Argentina tiene seis campeonatos mundiales masculinos: San Juan 1978, Novara 1984, Recife 1995, Reus 1999, La Roche-sur-Yon 2015 y San Juan 2022. La final de este domingo le ofrece la posibilidad de recuperar el título que perdió en Novara 2024, cuando terminó subcampeona.

Enfrente estará una Francia que atraviesa el mejor Mundial de su historia. El conjunto dirigido por Nuno Lopes llega invicto y disputará por primera vez una final masculina.

Después de vencer a Argentina, los europeos golearon 7-2 a Chile, superaron 9-0 a Suiza en cuartos y eliminaron 6-3 a Portugal en tiempo suplementario, luego de remontar un partido que llegaron a perder 3-1.

El último partido de José Luis Páez

La final también marcará el cierre de una etapa para el hockey argentino. Páez confirmó que dejará la Selección una vez terminado el Mundial y aseguró que el duelo ante Francia será su último partido al frente del equipo.

El entrenador sanjuanino llegará a su despedida disputando nuevamente una corona mundial y frente al único rival que encontró la fórmula para vencer a Argentina en Asunción.

El encuentro forma parte de la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE, con enviado especial Maximiliano Maldonado, desde los World Skate Games Asunción 2026.

Con la revancha, la séptima estrella y el cierre del ciclo de Páez concentrados en una misma noche, Argentina tendrá desde las 19 su última batalla por volver a ser campeona del mundo.