La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines disputará este domingo 18 de octubre, desde las 19, la gran final de los World Skate Games Asunción 2026 frente a Francia. El encuentro se jugará en el COP Arena de Paraguay, el mismo escenario donde la Albiceleste eliminó a España por penales en una semifinal electrizante. El equipo dirigido por José Luis Páez buscará conquistar un nuevo título mundial ante un rival que ya lo derrotó en el debut de la competencia.

En el marco de la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Maldonado, Argentina llega a la definición después de superar al vigente campeón del mundo. Tras igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y el alargue, el seleccionado nacional se impuso 2-1 en los penales, con una actuación decisiva de Constantino Acevedo, quien contuvo tres ejecuciones españolas.

Argentina buscará revancha ante Francia

El partido tendrá un condimento especial, ya que ambos seleccionados se enfrentaron en la primera fecha del Grupo B, el pasado lunes 12 de octubre. En aquella oportunidad, Francia sorprendió a Argentina y se quedó con la victoria por 2-1, en un encuentro que obligó al equipo de Páez a replantear su funcionamiento.

Después de aquella derrota, la Selección Argentina mostró una importante recuperación. Primero venció 4-1 a Angola, luego goleó 4-0 a Chile y cerró la fase de grupos en el segundo puesto. En los cuartos de final superó 4-1 a Italia y posteriormente consiguió la clasificación ante España.

De esta manera, Argentina tendrá la posibilidad de tomarse revancha frente al único rival que logró vencerla en el Mundial y, al mismo tiempo, buscará volver a lo más alto del hockey sobre patines.

Francia jugará su primera final mundialista

Del otro lado estará una Francia que atraviesa un momento histórico. Por primera vez, el seleccionado masculino francés disputará una final de un Campeonato Mundial de hockey sobre patines y buscará coronar una campaña en la que se mantiene invicto.

El equipo dirigido por Nuno Lopes comenzó su participación con el triunfo 2-1 ante Argentina, luego goleó 7-2 a Chile y avanzó como líder del Grupo B. En los cuartos de final aplastó 9-0 a Suiza y, en semifinales, protagonizó una remontada memorable frente a Portugal.

Los franceses llegaron a estar 3-1 abajo ante los portugueses, pero lograron igualar el encuentro y forzar el alargue. Allí marcaron tres goles para quedarse con una victoria por 6-3 y asegurar su histórica clasificación. Marc Rouzé fue una de las grandes figuras del encuentro.

La final también tendrá un significado especial para Argentina, que fue campeona mundial en San Juan 2022 y subcampeona en Novara 2024, cuando cayó ante España. Ahora, el conjunto albiceleste intentará recuperar la corona frente a una Francia que buscará conquistarla por primera vez.

A qué hora juega Argentina contra Francia la final del Mundial

La gran final se disputará el domingo 18 de octubre a las 19, hora argentina y paraguaya, en el COP Arena, escenario de la semifinal ante España. Allí, el equipo conducido por José Luis Páez intentará cerrar el Mundial con una nueva consagración.

El encuentro marcará el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados en Asunción 2026, esta vez con el título mundial en juego.