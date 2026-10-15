La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines tendrá este viernes 16 de octubre, desde las 20, uno de los desafíos más importantes del Mundial de Asunción 2026. Enfrentará a España por un lugar en la final, en un duelo que revive la definición de Novara 2024, cuando el conjunto europeo se impuso por 2 a 1 y dejó a la Albiceleste con el subcampeonato.

El cruce quedó confirmado este jueves, después de que Argentina derrotara 4 a 1 a Italia, mientras que España superó 3 a 0 a Chile. Ambos seleccionados volverán a verse las caras en una instancia decisiva, esta vez con el pase a la final del domingo 18 de octubre en juego.

El equipo conducido por el sanjuanino José Luis Páez buscará recuperar la corona mundial que conquistó en San Juan 2022. Además, la provincia tendrá un protagonismo especial: 10 de los 12 jugadores del plantel argentino son sanjuaninos.

Una revancha pendiente

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados en un Mundial es la final de Novara 2024. En aquella oportunidad, Argentina cayó 2 a 1 ante España, que se consagró campeona. Lucas Ordóñez marcó el único tanto argentino, mientras que César Carballeira y Pau Bargalló anotaron para los europeos.

Sin embargo, el historial también guarda una de las grandes alegrías del hockey argentino. En el Mundial de Francia 2015, la Albiceleste goleó 6 a 1 a España en la final y conquistó su quinta estrella, con tres goles de Lucas Ordóñez, dos de David Páez y uno de Carlos Nicolía.

También permanece en la memoria la final del Mundial de San Juan 2011, cuando España venció 5 a 4 a Argentina en el estadio Aldo Cantoni.

La última consagración argentina llegó en 2022, nuevamente en San Juan, cuando el seleccionado dirigido por Páez derrotó 4 a 2 a Portugal ante un Aldo Cantoni colmado y alcanzó su sexto título mundial.

El camino de Argentina

La Albiceleste llega a semifinales después de recuperarse de un comienzo adverso. En el debut perdió 2 a 1 frente a Francia, pero reaccionó con tres victorias consecutivas: 4 a 1 ante Angola, 4 a 0 frente a Chile y 4 a 1 contra Italia, en cuartos de final.

Ante los italianos, Gonzalo "Nolito" Romero fue protagonista con dos goles, mientras que Facundo Navarro y Lucas Martínez completaron el marcador.

En cuatro partidos, Argentina convirtió 13 goles y recibió cuatro. Lucas Martínez es su máximo goleador, con cuatro tantos, seguido por Facundo Navarro, que acumula tres, y Gonzalo Romero, con dos.

Además de Romero, entre los nombres sanjuaninos aparecen Lucas Ordóñez, Facundo Bridge, Danilo Rampulla, Ezequiel Mena y el arquero Constantino Acevedo, integrantes de un plantel que combina experiencia internacional y conocimiento de los partidos decisivos.

España llega invicta

El seleccionado español, dirigido por Pere Varias, llega a semifinales con cuatro victorias en cuatro presentaciones. Debutó superando 3 a 2 a Italia, luego derrotó 4 a 2 a Portugal y cerró la fase de grupos con una goleada por 10 a 1 sobre Suiza.

En cuartos de final venció 3 a 0 a Chile, con dos goles de Marc Grau y uno de Nil Roca.

España acumula 20 goles a favor y cinco en contra. Entre sus principales artilleros aparecen César Carballeira y Marc Grau, con cuatro conquistas cada uno, mientras que Pau Bargalló y Nil Roca suman tres. Bargalló, además, fue el autor de los tres tantos en el debut ante Italia.

Con estos antecedentes, Argentina tendrá enfrente al campeón defensor y a uno de los equipos más efectivos del certamen.

La semifinal se disputará este viernes a las 20, hora argentina, en el COP Arena de Asunción. Para la Albiceleste será la oportunidad de tomarse revancha de aquella final de 2024 y alcanzar su cuarta definición mundialista consecutiva. El objetivo es volver a jugar por el título y quedar a un triunfo de la séptima corona.