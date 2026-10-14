La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines afrontará este miércoles 14 de octubre un partido clave ante Chile por la tercera y última fecha del Grupo B de los World Skate Games Asunción 2026. El encuentro comenzará a las 20 y será determinante para las aspiraciones del conjunto albiceleste de avanzar a la próxima instancia del Mundial que se disputa en Paraguay.

El equipo dirigido por José Luis Páez llega a este compromiso después de recuperarse de un debut complicado. En su presentación, Argentina cayó 2-1 frente a Francia, en un partido donde Facundo Navarro convirtió el único tanto nacional. Sin embargo, en la segunda fecha consiguió cambiar la imagen y derrotó 4-1 a Angola, una victoria que le permitió recuperar confianza en la competencia.

En ese encuentro, el seleccionado mostró una mayor contundencia ofensiva y tuvo protagonismo sanjuanino. Lucas Ordóñez y Danilo Rampulla aportaron un gol cada uno, mientras que Lucas Martínez convirtió por duplicado para sellar un triunfo fundamental en las aspiraciones argentinas.

Ahora, el desafío será sostener ese crecimiento frente a un seleccionado chileno que también busca avanzar en el certamen. En su debut, Chile igualó 2-2 ante Angola, por lo que el enfrentamiento con Argentina tendrá una importancia especial en la definición del Grupo B.

Argentina busca cerrar la fase de grupos con una victoria

El conjunto albiceleste tendrá la oportunidad de confirmar la recuperación que mostró ante Angola y llegar de la mejor manera a la etapa eliminatoria. Para conseguirlo, deberá mantener la solidez defensiva, aprovechar las oportunidades de gol y sostener la intensidad durante los 50 minutos de juego.

En la previa, el cuerpo técnico encabezado por José Luis Páez trabaja para encontrar el mejor funcionamiento colectivo, con un plantel que combina experiencia internacional y presencia de jugadores sanjuaninos.

El enfrentamiento entre Argentina y Chile comenzará a las 20, hora argentina, y marcará el cierre de la participación de ambos seleccionados en la fase de grupos. La siguiente etapa del Mundial masculino está programada para este jueves 15 de octubre.

La cobertura especial de GRUPO HUARPE continúa desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Maldonado, siguiendo de cerca el desempeño de la Selección Argentina en los World Skate Games Asunción 2026.