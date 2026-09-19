La Selección Argentina Sub-19 derrotó 1-0 a Uruguay por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos. El equipo dirigido por Diego Placente consiguió así sus primeros tres puntos después de la derrota sufrida ante Paraguay en el debut.

Argentina dominó gran parte del encuentro, aunque durante el primer tiempo no pudo transformar sus llegadas en goles. El partido llegó al descanso igualado 0-0.

Domínguez apareció en el complemento

El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras un centro de Jainikoski, Franco Domínguez apareció de cabeza y marcó el 1-0 para la Albiceleste.

Uruguay intentó reaccionar después del gol, pero Argentina mantuvo la ventaja hasta el final. El conjunto nacional consiguió así una victoria que le permite continuar con posibilidades de avanzar a las semifinales.

La última fecha ante Venezuela

Con este resultado, Argentina quedó igualada con Venezuela, su próximo rival en el Grupo B. Ambos seleccionados se enfrentarán el lunes por la última fecha de la fase de grupos.

Si Argentina vuelve a ganar, llegará a seis puntos y asegurará su clasificación a semifinales sin depender del resultado entre Paraguay y Uruguay. La formación argentina estuvo integrada por Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter y Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián e Ian Subiabre; Felipe Esquivel y Uriel Ojeda.

El cuerpo técnico de Placente

Diego Placente estuvo al frente del seleccionado Sub-19 durante el encuentro disputado en Rosario. La victoria ante Uruguay representó la recuperación del equipo después del debut con derrota frente a Paraguay.