La Selección Argentina dio otro paso firme en el Mundial 2026. Con una actuación estelar de Lionel Messi, la Albiceleste derrotó 2-0 a Austria, aseguró su clasificación a la siguiente ronda y ratificó su condición de candidata a defender el título obtenido en Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni fue superior desde el comienzo y encontró en su capitán al gran protagonista de la noche. Messi convirtió un doblete, rompió un récord histórico en las Copas del Mundo y lideró a un equipo que mostró autoridad para quedarse con tres puntos fundamentales en el Grupo J.

Messi abrió el camino y entró en la historia

Argentina dominó gran parte de la primera mitad y generó las situaciones más claras. Una de ellas llegó tras una gran combinación en mitad de cancha que terminó con Lautaro Martínez ingresando al área. Cuando el delantero se preparaba para definir, fue derribado por un defensor austríaco y el árbitro sancionó penal. Sin embargo, el 10 remató desviado.

Tras una oportunidad desperdiciada anteriormente, Messi tuvo revancha y no la desaprovechó. El rosarino abrió el marcador y alcanzó los 17 goles en 28 partidos mundialistas, superando al alemán Miroslav Klose para transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Como si fuera poco, sobre el final del partido, el capitán del seleccionado nacional volvió a aparecer para firmar su doblete y terminar de encaminar la victoria argentina.

Dibu respondió cuando fue exigido

Austria intentó reaccionar en el segundo tiempo y tuvo una de sus chances más peligrosas a través de un tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer. Sin embargo, Emiliano Martínez respondió con una gran atajada a mano cambiada para mantener la ventaja argentina.

La seguridad del arquero volvió a ser clave en un momento importante del encuentro y sostuvo la tranquilidad del equipo.

Scaloni movió el banco

La única preocupación de la noche fue la salida de Cristian Romero. El defensor sintió una molestia en la rodilla derecha y fue reemplazado a los 56 minutos por Nicolás Otamendi por decisión de Scaloni.

Además, el entrenador aprovechó el desarrollo favorable del partido para darles minutos a Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, quienes hicieron su debut en este Mundial luego de recuperarse de distintas molestias físicas.

Se viene Jordania

Con la clasificación asegurada, Argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio frente a Jordania desde las 23 horas de Argentina.

La Albiceleste buscará una nueva victoria para terminar como líder del Grupo J y llegar con el mejor impulso posible a la fase eliminatoria. Por ahora, la noticia es una sola: Messi sigue haciendo historia y Argentina ya está en la próxima ronda del Mundial 2026.