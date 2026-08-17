La Selección Argentina volvió a festejar a lo grande. El combinado Sub 17 de futsal derrotó 2-1 a Brasil en una final electrizante que se definió en tiempo suplementario y se consagró campeón del Sudamericano de la categoría por tercera edición consecutiva.

El encuentro se disputó en el Complejo Conmebol SUMA de Luque, Paraguay, y tuvo todos los condimentos de un clásico. El conjunto dirigido por Santiago Basile consiguió abrir el marcador a los 12 minutos del primer tiempo por intermedio de Axel Barrios.

Sin embargo, Argentina debió afrontar buena parte del encuentro en inferioridad numérica luego de la expulsión de Gian Soñer a los 17 minutos del primer período. Brasil aprovechó para mantenerse con vida y Luka Berroeco consiguió el empate antes del cierre, llevando la definición al tiempo suplementario.

Allí apareció Lorenzo Sampedro. El jugador argentino sacó un potente zurdazo que terminó convirtiéndose en el 2-1 definitivo y desató la locura del plantel albiceleste. Argentina resistió los últimos intentos brasileños y, con el sonido de la chicharra, comenzó un alocado festejo dentro de la cancha.

El título tuvo además sabor a revancha. Durante la etapa clasificatoria, Brasil había sido el único seleccionado capaz de derrotar a Argentina, con un triunfo por 2-0. El equipo nacional logró recuperarse y llegó a la definición después de superar 5-0 a Ecuador, 8-0 a Perú, 6-1 a Bolivia y 2-1 a Venezuela en semifinales.

Con esta nueva conquista, la Selección Argentina confirmó su dominio en la categoría: ganó las ediciones de 2022, 2024 y ahora 2026, alcanzando su tercer título sudamericano consecutivo.