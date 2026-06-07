Argentina venció a Honduras con goles de Lautaro y Simeone

La Selección Argentina comenzó su preparación final para el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. El equipo nacional logró imponerse en un encuentro que estuvo marcado por el regreso al gol de sus atacantes y una decisión arbitral que generó controversia en la primera etapa.

La apertura del marcador con polémica

El primer gol del encuentro llegó a los 37 minutos del primer tiempo a través de un penal ejecutado por Lautaro Martínez. La jugada se originó tras un potente remate de Giovani Lo Celso que impactó en el travesaño; en la disputa del rebote, Nicolás Tagliafico cayó en el área tras un leve pisotón del defensor Cristopher Meléndez. Pese a las intensas protestas del equipo hondureño, el VAR ratificó la decisión del árbitro Víctor Rivas, permitiendo que el "Toro" pusiera el 1-0 con un remate cruzado.

Simeone amplió la ventaja

En el complemento, la Albiceleste mostró una gran fluidez colectiva para sentenciar el resultado. A los 10 minutos de la segunda mitad, Lo Celso habilitó con un pase profundo a Lautaro Martínez, quien realizó una diagonal y asistió de tacoa Giuliano Simeone. El delantero del Atlético de Madrid definió con precisión por lo bajo para marcar su segundo tanto con la camiseta del seleccionado nacional.

Lautaro Martínez sigue haciendo historia

Con su anotación en Texas, el delantero surgido en Racing alcanzó los 37 goles en 76 partidos con la Albiceleste. Esta cifra lo consolida como el segundo máximo goleador de la era de Lionel Scaloni, situándose únicamente por detrás de Lionel Messi en la tabla de artilleros del ciclo. Tras este triunfo, el cuerpo técnico nacional mantiene su atención en la recuperación física de varios futbolistas de cara al inicio de la Copa del Mundo.