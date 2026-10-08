La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines se despidió de San Juan con una victoria por 3-2 frente a Italia, ante más de 5.000 personas en el Estadio Aldo Cantoni. El encuentro marcó el cierre de la preparación del conjunto nacional en la provincia antes de viajar a Asunción para disputar los World Skate Games 2026.

Los goles argentinos fueron convertidos por Rampulla, Martínez y Bridge, en un partido que sirvió como última prueba para el equipo dirigido por José Luis Páez antes del desafío mundialista.

El Aldo Cantoni volvió a mostrar un gran marco de público y acompañó a la Selección Argentina en una jornada internacional que también tuvo como protagonistas a Angola y Chile.

En el primer turno, Angola se impuso 4-3 frente al seleccionado chileno, en otro de los amistosos preparatorios rumbo a los World Skate Games.

Con el triunfo ante Italia, Argentina cerró su paso por San Juan y ahora concentra toda su atención en Asunción. El torneo Senior masculino comenzará el 12 de octubre y reunirá a algunas de las principales selecciones del hockey sobre patines mundial.

La despedida en el Cantoni también dejó una nueva muestra del vínculo entre San Juan y la disciplina, con miles de personas en las tribunas acompañando al seleccionado antes de su viaje a Paraguay.