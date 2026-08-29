La Selección Argentina Mayor masculina de vóley volvió a presentarse en San Juan y lo hizo con una victoria que hizo vibrar al estadio Aldo Cantoni. Con un gran marco de público, el equipo nacional venció 3-1 a Japón B en el primero de los dos amistosos previstos en la provincia.

Los parciales fueron 25-22, 23-25, 25-17 y 25-23, en una noche que tuvo un atractivo especial para el público local por la presencia de los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel.

Argentina logró imponerse en un encuentro exigente y comenzó con el pie derecho una serie que tendrá su continuidad este sábado 29 de agosto, nuevamente en el estadio cubierto y desde las 21.

Armoa fue elegido como el MVP

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Manuel Armoa Morel. El jugador sanjuanino fue distinguido como el MVP del partido después de aportar 18 puntos para la victoria argentina.

El reconocimiento tuvo un valor especial por tratarse de su regreso a la provincia con la camiseta de la Selección y ante un estadio colmado por familiares, amigos y fanáticos del vóley.

También fue una noche importante para Matías Sánchez, otro de los representantes sanjuaninos que integra el plantel nacional y que volvió a jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte provincial.

En la ceremonia posterior al encuentro, el capitán Agustín Loser recibió la Copa Gobierno de San Juan de manos del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

La despedida antes de un desafío histórico

La presencia de la Selección en San Juan tiene un condimento especial. Los amistosos forman parte de la preparación del equipo antes de disputar el Sudamericano que se jugará en Brasil durante septiembre.

El torneo tendrá una importancia central para Argentina, ya que otorgará al campeón un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para el cuerpo técnico encabezado por Horacio Dileo, los encuentros en San Juan representan una oportunidad para sumar minutos de competencia y continuar ajustando el funcionamiento colectivo antes del gran desafío internacional.

El segundo amistoso será este sábado

Argentina y Japón B volverán a encontrarse este sábado 29 de agosto en el Aldo Cantoni, desde las 21 horas.

Las entradas se pueden conseguir en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóley y en sus clubes afiliados. La venta en las boleterías del estadio comenzará a las 18.

La popular tiene un valor de $15.000 y la platea cuesta $25.000. Los menores de siete años, jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita con la documentación correspondiente.

San Juan volverá a recibir así a la Selección Argentina para una nueva noche de vóley internacional, esta vez con el equipo nacional buscando cerrar su paso por la provincia con otra victoria antes de viajar al gran desafío sudamericano.