La Selección Argentina femenina derrotó 3-2 a México por la tercera fecha del Grupo A y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Christian Meloni llegó a la última jornada con tres puntos y necesitaba al menos un empate para asegurarse el boleto.

El encuentro se disputó en el Arena Katowice de Polonia y tuvo un desarrollo cambiante para la Albiceleste. Argentina comenzó ganando, sufrió la reacción mexicana y terminó encontrando la victoria en el tiempo de descuento.

Un empate que no alcanzó

Annika Paz abrió el marcador a la media hora de juego con un cabezazo y volvió a ser protagonista para el conjunto nacional. La futbolista de 17 años, que juega en el Inter de Milán, llegó a cinco goles en el Mundial y quedó como máxima goleadora del certamen.

México reaccionó en el segundo tiempo y Deiry Ramírez marcó dos goles para poner en riesgo la clasificación argentina. Con ese resultado, la Albiceleste debía esperar otros resultados para intentar avanzar como una de las mejores terceras.

Velasco apareció para cambiar la historia

Cuando el partido se acercaba a los 80 minutos, Alma Velasco Heim se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área. El remate pegó en la barrera y, tras el rebote, la defensora del Levante de España tuvo una nueva oportunidad que esta vez aprovechó para marcar el 2-2.

El gol le devolvió tranquilidad al equipo argentino y mantuvo abierta la posibilidad de conseguir la victoria. La clasificación terminó de confirmarse en el primer minuto de los cinco adicionados.

Dolo Delgado selló el triunfo

Dolo Delgado apareció en el tiempo de descuento para convertir el 3-2 definitivo. La futbolista del Atlético de Madrid había ingresado a los 77 minutos y aprovechó un error de la defensa mexicana para superar a la arquera y definir con el arco vacío.

Con el triunfo, Argentina terminó segunda del Grupo A con seis puntos y consiguió avanzar por segunda vez en su historia a los octavos de final del Mundial Sub 20. Además, es la primera vez que la Selección logra dos victorias en una misma edición del torneo.

Ahora espera rival

Argentina disputará los octavos de final el miércoles 16 de septiembre desde las 10 de la mañana, en el Arena Sosnowiec. Su rival será la selección que termine segunda del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur.