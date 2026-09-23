La Selección Argentina Sub 19 consiguió una victoria agónica ante Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se impuso por 1-0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y quedó a un partido de conseguir la medalla de oro.

El héroe de la jornada fue Santiago Espíndola, mediocampista perteneciente a River, quien apareció sobre el final para convertir el único gol del encuentro. La Albiceleste ahora deberá esperar al ganador del cruce entre Paraguay y Chile para conocer a su rival en la definición.

Argentina tuvo que trabajar durante prácticamente todo el partido para quebrar a un conjunto peruano que consiguió sostener el empate durante buena parte de la semifinal. El primer tiempo terminó 0-0 y la definición recién llegó en los minutos finales.

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un cierre sin goles, Espíndola encontró el espacio y marcó el 1-0 que desató el festejo argentino. El tanto permitió que el seleccionado juvenil consiguiera el pasaje directo al encuentro decisivo por la medalla dorada.

Otro final agónico para Argentina

La clasificación volvió a llegar con sufrimiento para el equipo de Placente. En la fase de grupos, Argentina también había conseguido avanzar sobre el cierre después de empatar 1-1 frente a Venezuela gracias a un gol de Ramiro Tulián.

Ese resultado le permitió terminar segunda en su zona con cuatro puntos, producto de una victoria ante Uruguay, un empate frente a Venezuela y los resultados registrados durante la primera etapa del torneo.

Para la semifinal ante Perú, Placente puso desde el inicio a Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas y Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo y Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián.

Cuándo juega Argentina la final

La final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos está programada para el viernes 25 de septiembre, desde las 15, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Argentina se enfrentará al ganador de Paraguay y Chile. En caso de conseguir otra victoria, el seleccionado dirigido por Diego Placente sumará la medalla de oro para la delegación nacional en Santa Fe 2026.