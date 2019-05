Argentina venció a Portugal y está en octavos del Mundial Sub-20

Tras el buen debut ante Sudáfrica, donde se impuso por 5-2, la Selección Argentina Sub-20 volvió a dar un paso fundamental en el Mundial de la categoría y superó 2-0 a Portugal, el campeón europeo. Los goles fueron convertidos por Adolfo Gaich y Ezequiel Barco.

El primer tiempo arrancó parejo con Barco enchufado comandando los intentos de ataques argentinos, pero con el correr de los minutos, el que tuvo las situaciones fue Portugal, que con un par de remates de Rafael Leao y Gedson Fernandez estuvo cerca de ponerse en ventaja.

Lo tuvo la Selección con un buen tiro libre de Barco que se fue cerca del ángulo y respondió el elenco europeo con un cabezazo de Diogo Leite, que no conectó bien. Hasta que a los 33, Argentina sacó rédito del buen momento de Gaich: el 9 de San Lorenzo peinó un saque de arco de Roffo, y fue al área a terminar la jugada que tuvo un pase en profundidad de Barco y una buena acción individual de Julián Álvarez, que fue quien asistió para el 1-0 argentino.

El complemento arrancó con una pelota que cruzó todo el arco de Argentina sin que ningún portugués la empujara y un remate de media distancia de Aníbal Moreno que se estrelló en el palo. Pintaba parejo, pero enseguida se convirtió todo en dominio rival. Portugal arrinconó a Argentina contra el área y la figura de Roffo fue fundamental para sostener el 0 ante las numerosas situaciones de Portugal.

Gaich lo pudo haber liquidado en una contra donde corrió desde la mitad de la cancha pero no pudo vencer al arquero en el mano a mano. Y no fue hasta los 39 minutos que Argentina aseguró el triunfo: un tiro libre de Barco con mucho veneno que no se llega a desviar en ninguno de los jugadores que entró al área y se metió al lado del segundo palo para el 2-0.

Con este triunfo, Argentina aseguró un lugar en los octavos de final y jugará el viernes ante Corea del Sur para cerrar la primera ronda sin obligación de conseguir un resultado en particular. Paso firme de los pibes argentinos en Polonia.