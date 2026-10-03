La Selección argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, en el marco del segundo amistoso de la actual fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar apenas unos días antes del partido que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de una contundente victoria por 4 a 0 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese encuentro Messi no participó y tampoco estará frente a Burkina Faso, ya que su último compromiso con la Selección será el próximo martes.

El amistoso ante los africanos contará con el arbitraje del chileno José Cabero, acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.

Un partido marcado por la despedida del capitán

Aunque Messi no estará en cancha, el encuentro tendrá una atención especial por ser la última presentación de Argentina antes de su despedida.

El rosarino disputará su último partido con la camiseta argentina el martes 6 de octubre, también en el Monumental, frente a Benín. El encuentro comenzará a las 20 y las entradas ya están agotadas.

La despedida será el cierre de una extensa etapa de Messi con la Selección, luego de más de dos décadas representando al país y tras haber conquistado, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022.

Burkina Faso llega con problemas en la previa

El rival de Argentina atravesó una particular situación antes de viajar a Buenos Aires. La delegación de Burkina Faso sufrió inconvenientes con el vuelo y tuvo que reorganizar su traslado desde Casablanca, Marruecos.

Además, el equipo africano llegará con un plantel de emergencia debido a la ausencia de algunos futbolistas, en una previa que estuvo marcada por dificultades logísticas y problemas vinculados a la organización del viaje. La Federación de Burkina Faso confirmó finalmente que la delegación viajaría rumbo a Buenos Aires para disputar el amistoso.

El partido, pese a las complicaciones que atravesó el visitante, fue confirmado por la AFA y se disputará desde las 21 en el Monumental.

Cuándo juega Argentina y cómo verlo

Argentina vs. Burkina Faso

Día: sábado 3 de octubre

Hora: 21

Estadio: Monumental

Árbitro: José Cabero

Instancia: amistoso internacional

Messi: no jugará

La Selección cerrará esta serie de amistosos el martes 6 de octubre ante Benín, en el partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi.