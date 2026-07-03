La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará este viernes a las 19:00 en Miami.

Fischer, de 45 años, nació en Calgary y desarrolla gran parte de su carrera en el fútbol de Estados Unidos, donde es árbitro habitual de la Major League Soccer (MLS). Allí acumula 229 partidos dirigidos y desde 2015 forma parte del panel internacional de la FIFA.

El colegiado ya tuvo participación en encuentros de la Selección Argentina, aunque solo en una ocasión. Fue en un amistoso previo a la Copa América 2024, disputado en Filadelfia, donde el equipo de Lionel Scaloni venció 1-0 a Ecuador con gol de Ángel Di María.

Sin embargo, su nombre quedó asociado a una polémica en 2023 durante la Concacaf Nations League. En el duelo entre México y Honduras, Fischer integró el VAR y recomendó la adición de tiempo en un cierre controvertido que terminó con el empate agónico del seleccionado mexicano y su posterior victoria por penales. El episodio generó cuestionamientos al arbitraje en aquel certamen.

En el actual Mundial 2026, Fischer dirige su primera Copa del Mundo y ya estuvo presente en dos partidos: la goleada de Francia 3-0 sobre Irak y el triunfo de Croacia 2-1 ante Ghana, resultado que aseguró la clasificación del conjunto europeo a la siguiente fase.

También cuenta con antecedentes en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde dirigió el triunfo de Botafogo sobre Paris Saint-Germain y la victoria de Al-Ain frente a Wydad de Túnez.

Con este recorrido, Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en un duelo clave para la Selección Argentina, que buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.