La Selección argentina y Egipto volverán a verse las caras en un duelo oficial, esta vez por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará el martes a las 13 (hora argentina) y tendrá un condimento especial: el conjunto nacional llega con un historial completamente favorable ante el equipo africano.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó a Cabo Verde por 3 a 2 en un encuentro sufrido y ahora deberá enfrentar a un rival que viene siendo una de las sorpresas del certamen. Egipto, por su parte, eliminó a Australia en la instancia de dieciseisavos tras imponerse en la definición por penales.

Los equipos africanos han mostrado un rendimiento destacado en el Mundial, con una combinación de intensidad física y orden táctico que los convierte en adversarios de cuidado. En este contexto, Egipto se presenta como uno de los representantes más competitivos del continente.

El conjunto egipcio finalizó segundo en el Grupo G, tras empatar con Bélgica, vencer a Nueva Zelanda y volver a igualar ante Irán. Luego superó a Australia desde los doce pasos para alcanzar los octavos de final. Su principal figura es Mohamed Salah, delantero del Liverpool y referente absoluto del equipo.

Un historial ampliamente favorable para Argentina

El enfrentamiento entre ambas selecciones tiene pocos antecedentes, pero todos con el mismo desenlace: victoria argentina. En total, se registran cuatro cruces oficiales y amistosos entre mayores y juveniles, siempre con triunfo albiceleste.

El primer partido se disputó el 6 de junio de 1928 en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, donde Argentina se impuso por un contundente 6 a 0 en semifinales.

Más de siete décadas después, el 17 de junio de 2001, se enfrentaron en el Mundial Sub-20, con una goleada aún más amplia por 7 a 1 a favor del conjunto nacional.

En mayores, el único antecedente amistoso se dio el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, donde Argentina ganó 2 a 0.

El último cruce oficial ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con victoria por 1 a 0 gracias a un gol de Facundo Medina, hoy integrante del plantel de Lionel Scaloni.

Con este panorama, Argentina buscará mantener su invicto histórico frente a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras el conjunto africano intentará escribir la primera página diferente en esta historia.