Argentina vs. España: cómo viven la final el Chino Darín y Úrsula Corberó

La recta final del Mundial 2026 expone una realidad compartida para Úrsula Corberó y el Chino Darín, quienes equilibran la pasión futbolística con las exigencias de la paternidad debutante. A pocas horas del partido decisivo entre las selecciones de Argentina y España, la actriz española recurrió a sus redes sociales para exponer de manera risueña el impacto del certamen en la dinámica del hogar.

La llegada de su primer hijo, Dante, ocurrida el pasado 9 de febrero, modificó por completo los hábitos de descanso de los artistas. Esta situación se agudizó debido a los horarios de la competencia deportiva, dado que varios de los compromisos del seleccionado argentino se transmitieron durante la madrugada en territorio español, el lugar de residencia de la familia.

A través de una fotografía tomada en la parte posterior de un vehículo, Corberó retrató la fatiga acumulada en esta etapa. En la imagen, ella observa de frente con gesto exhausto mientras el actor argentino descansa profundamente a su lado. La publicación estuvo acompañada por la frase “Bebé + Mundial: difícil combo Chino Darín”, una humorística síntesis del presente que atraviesan como pareja en la antesala del histórico encuentro del domingo 19 de julio en el que la albiceleste buscará revalidar su corona.