La Selección Argentina volvió a hacer historia en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal agónica disputada en Atlanta y consiguió el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste comenzó abajo en el marcador por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó sobre el cierre del encuentro. Enzo Fernández marcó el empate con un potente remate y Lautaro Martínez, de cabeza tras un centro de Lionel Messi, convirtió el tanto que selló la remontada.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya conoce cuándo volverá a jugar y quién será su rival en el último partido del Mundial.

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El conjunto español consiguió su lugar en la definición luego de vencer 2-0 a Francia en la primera semifinal. De esta manera, la Albiceleste y la Roja se enfrentarán por el título de la Copa del Mundo.

Argentina disputará la séptima final mundialista de su historia y buscará conquistar su cuarta estrella. Además, el equipo de Scaloni intentará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar el bicampeonato mundial.

Del otro lado estará España, campeón en Sudáfrica 2010, que buscará levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

La final marcará el último paso de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y tendrá nuevamente a Lionel Messi como capitán en una definición por el máximo título del fútbol.