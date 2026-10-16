Argentina y España se enfrentarán este viernes 16 de octubre en las semifinales del Mundial de hockey sobre patines de los World Skate Games Paraguay 2026. La Albiceleste buscará tomarse revancha de la final perdida en 2024, mientras que el seleccionado europeo intentará sostener su invicto y avanzar hacia un nuevo título.

España llega con una campaña perfecta, tras ganar los cuatro encuentros que disputó y convertir 20 goles, con apenas cinco tantos recibidos. Argentina, por su parte, viene de superar con autoridad a Italia por 4 a 1 en los cuartos de final y buscará dar otro paso hacia la definición.

El cruce reúne a dos candidatos que ya demostraron su capacidad para avanzar en el torneo, aunque con recorridos diferentes y un antecedente que le suma un condimento especial al encuentro.

España ganó todo y llega con confianza

El seleccionado español comenzó el Mundial con una victoria ajustada por 3 a 2 frente a Italia. Después superó a Portugal por 4 a 2 y goleó 10 a 1 a Suiza para cerrar la fase de grupos.

En los cuartos de final, el equipo europeo venció 3 a 0 a Chile, con dos goles de Marc Grau y uno de Nil Roca. Así, consiguió su cuarta victoria consecutiva y volvió a mostrar solidez defensiva, al terminar sin recibir tantos en su último partido.

Con 20 goles a favor y cinco en contra, España llega a la semifinal con números que reflejan su eficacia en ataque y su capacidad para controlar los partidos.

Argentina quiere cambiar la historia

La Selección argentina también llega a la instancia decisiva después de una actuación contundente. En cuartos de final derrotó 4 a 1 a Italia y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

Ahora, el desafío será frente al vigente campeón. En la final del Mundial de Novara 2024, España se impuso por 2 a 1 y dejó a la Albiceleste sin la consagración. Ese antecedente alimenta el deseo argentino de revancha en una nueva oportunidad mundialista.

El partido se jugará este viernes desde las 20, hora argentina, en el COP Arena de Asunción, Paraguay. El ganador avanzará a la final del domingo 18 de octubre y quedará a un paso de quedarse con el título mundial.