La espera terminó. La Selección argentina enfrentará este domingo 19 de julio a España en la gran final del Mundial 2026, un partido que definirá al nuevo campeón del mundo y que comenzará a las 16:00 (hora argentina) en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford.

Como ocurre en cada gran cita del fútbol, miles de hinchas seguirán el encuentro por televisión o plataformas digitales, aunque la radio volverá a tener un papel protagónico para quienes escuchan el relato desde el auto, el trabajo o durante un viaje.

Las radios que transmitirán Argentina vs. España

Las principales emisoras que llevarán la transmisión en vivo de la final son:

Radio Mitre (AM 790)

Radio La Red (AM 910)

DSports Radio (FM 103.1)

Radio Nacional (AM 870)

Cadena 3 (AM 700 y FM 99.1 en Córdoba)

Cada una contará con equipos periodísticos y relatos especiales para seguir minuto a minuto el encuentro más importante del torneo.

Cómo llegan los finalistas

La Selección argentina accedió a su séptima final mundialista luego de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y convertirse en el primer seleccionado desde Brasil 1962 en ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

Del otro lado estará España, que clasificó tras derrotar 2-0 a Francia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como una de las defensas más sólidas del campeonato, ya que recibió apenas un gol durante todo el torneo.

La Roja intentará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, después de la obtenida en Sudáfrica 2010, mientras que la Albiceleste buscará escribir una nueva página dorada con el ansiado bicampeonato.