Argentina y España volverán a encontrarse en una final del Mundial de Hockey sobre Patines femenino, esta vez en los World Skate Games Asunción 2026. Las Águilas buscarán la séptima estrella de su historia este sábado desde las 20 en el SND Arenita de Paraguay, frente a una selección española que defenderá la corona conquistada en 2024.

El duelo reedita una rivalidad que marcó las últimas ediciones del torneo y que tendrá un nuevo capítulo con la Copa del Mundo en juego. Argentina acumula seis títulos mundiales, mientras que España suma ocho y es la selección más ganadora de la categoría.

Tres finales que marcaron la historia

Desde la creación de los World Roller Games de Nankín 2017, el historial marca a favor de la Roja. En ese entonces, España derrotó a Argentina por 7-5 en tiempo suplementario.

Dos años después, en Barcelona 2019, el seleccionado español volvió a imponerse, esta vez por 8-5, para quedarse nuevamente con el campeonato.

La revancha argentina llegó en San Juan 2022, cuando Las Águilas vencieron a España por 3-0 ante su público y conquistaron su sexto título mundial. Aquella final quedó como uno de los antecedentes más importantes de la rivalidad y ahora vuelve a cobrar relevancia con un nuevo enfrentamiento decisivo.

España llega como campeona defensora

En los World Skate Games de Italia 2024, España recuperó la corona al vencer a Portugal por 2-0 en la final. Argentina, por su parte, terminó en el tercer puesto después de golear a Italia por 9-0 en el encuentro por la medalla de bronce.

El resultado dejó a las españolas nuevamente en lo más alto del podio mundial. En Asunción, intentarán sostener ese lugar frente a un seleccionado argentino que buscará recuperar el título y sumar una nueva estrella a su historia.

Seis títulos argentinos contra ocho españoles

En el historial de consagraciones, Argentina fue campeona mundial en 1998, 2002, 2004, 2010, 2014 y 2022, mientras que España levantó la Copa del Mundo en 1994, 1996, 2000, 2008, 2016, 2017, 2019 y 2024. Esas conquistas explican el peso histórico de dos selecciones que vuelven a encontrarse en el partido más importante del campeonato.

La final de este sábado en el SND Arenita será una nueva oportunidad para que Las Águilas acorten la diferencia en el palmarés y busquen su séptima corona. España, en tanto, intentará defender el título y ampliar su ventaja en una rivalidad que vuelve a escribir otro capítulo mundialista.