Argentina está entre los cuatro mejores del mundo y el próximo desafío tendrá una carga histórica incomparable. Tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final, la Selección se enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, en la reedición de una rivalidad atravesada por partidos inolvidables, polémicas, Malvinas y dos de los goles más famosos de todos los tiempos.

La Albiceleste y el conjunto inglés volverán a encontrarse en una Copa del Mundo después de 24 años. El último antecedente mundialista fue en Corea-Japón 2002, pero la historia entre ambos comenzó mucho antes y tuvo capítulos que excedieron ampliamente los límites de una cancha.

En el historial oficial más utilizado, Argentina e Inglaterra disputaron 14 partidos: los ingleses ganaron 6, la Albiceleste se impuso en 3 y hubo 5 empates. En Mundiales se enfrentaron 5 veces, con 3 triunfos de Inglaterra, una victoria argentina y un empate, aunque ese último encuentro terminó con clasificación nacional por penales.

1966: la polémica expulsión de Rattín

Uno de los primeros grandes capítulos se escribió en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. El seleccionado local ganó 1-0, pero el partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

Rattín protagonizó una escena histórica al tomar un banderín inglés tras su expulsión en 1966.

El futbolista se negó inicialmente a abandonar el campo y protagonizó una de las imágenes más recordadas y polémicas de aquella Copa del Mundo. Inglaterra avanzó y luego se consagró campeón.

México 1986: Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo

El capítulo más emblemático llegó el 22 de junio de 1986, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México, en un partido que estuvo rodeado de una enorme carga emocional por el reciente conflicto bélico entre ambos países por la soberanía de las islas.

La Selección ganó 2-1 y Diego Armando Maradona convirtió dos goles eternos. Primero apareció “La Mano de Dios”, cuando anticipó al arquero Peter Shilton y marcó con la mano izquierda un tanto que fue convalidado.

Apenas cuatro minutos después llegó la obra maestra. Maradona tomó la pelota en campo argentino, dejó rivales en el camino, eludió al arquero y convirtió el denominado “Gol del Siglo”.

Maradona dejó atrás a media Inglaterra y convirtió el Gol del Siglo en el Mundial de 1986.

Gary Lineker descontó para Inglaterra, pero Argentina sostuvo la ventaja, avanzó a semifinales y días más tarde terminó consagrándose campeona del mundo.

El contexto de Malvinas le dio a aquella victoria una dimensión que superó lo deportivo. Si bien se trató de un partido de fútbol, para buena parte de la sociedad argentina el encuentro tuvo una carga simbólica especial por la cercanía con la guerra de 1982.

Francia 1998: Beckham, Simeone y los penales

Doce años después volvieron a cruzarse en los octavos de final de Francia 1998. El partido terminó 2-2 y tuvo otro episodio que alimentó la rivalidad: David Beckham fue expulsado tras una reacción contra Diego Simeone.

Beckham fue expulsado ante Argentina en Francia 1998 tras reaccionar contra Diego Simeone.

La clasificación se definió por penales. Argentina ganó 4-3, con Carlos Roa como una de las figuras, y volvió a dejar a Inglaterra afuera de un Mundial.

2002: la revancha de Beckham

El último enfrentamiento mundialista se produjo en Corea-Japón 2002. Inglaterra ganó 1-0 en la fase de grupos con un penal convertido por Beckham, quien tuvo así su revancha deportiva cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia.

El último partido entre ambas selecciones, contando amistosos, fue en 2005. En Ginebra, Argentina ganaba 2-1, pero Inglaterra lo dio vuelta sobre el final y terminó imponiéndose 3-2.

Beckham tuvo su revancha en 2002 al marcar de penal el gol del triunfo de Inglaterra ante Argentina.

Ahora, 24 años después de su último cruce en una Copa del Mundo, Argentina e Inglaterra volverán a quedar frente a frente.

Esta vez no será en cuartos de final ni en octavos. Será una semifinal y habrá un lugar en la definición del Mundial en juego. Del otro lado estarán nuevamente los recuerdos de Rattín, Malvinas, Maradona, la Mano de Dios, el Gol del Siglo, Beckham y una rivalidad que protagonizó algunos de los capítulos más inolvidables de la historia del fútbol.