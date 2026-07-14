La Selección argentina usará ante Inglaterra una camiseta con una fuerte carga cultural e histórica, ya que la indumentaria suplente diseñada por Adidas para el Mundial 2026 está inspirada en el fileteado porteño, un estilo artístico nacido en Buenos Aires a fines del siglo XIX.

Así, volverá a medirse con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y confirmó que utilizará la camiseta suplente, al igual que hizo en los triunfos en Francia 1998 y el inolvidable México 1986.

El seleccionado nacional triunfó en las dos únicas veces que enfrentó a los ingleses con la indumentaria alternativa, mientras que en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002 jugó con la celeste y blanca y cayó, siendo la primera de ellas envuelta en una gran polémica.

Además, tanto en ambos triunfos como en la actual Copa del Mundo el uniforme alternativo combina el azul con el negro, de diversas maneras, y en los tres certámenes la Selección terminó la fase de grupos de forma invicta.

Un clásico mundialista y cargado de sentido

El combinado nacional volverá a defender la bandera argentina ante Inglaterra en un Mundial, por primera vez en 24 años y, además, por primera vez en una semifinal mundialista.

La cita será el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (horario argentino), en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos, en la antesala de la gran final, en la que ambos equipos ya sabrán quién será el otro finalista, ya que el enfrentamiento entre España y Francia se jugará el martes 14, a la misma hora.

En un enfrentamiento entre dos países enemistados por una circunstancia completamente ajena a lo deportivo, luego de la Guerra de Malvinas de 1982, el representativo argentino volverá a enfrentar a su próximo rival con la camiseta suplente, tal cual lo hizo en sus triunfos en 1986 y 1998.

El primero de estos partidos es, sin duda, uno de los más icónicos de la historia del fútbol. Solo cuatro años después del conflicto bélico, la Selección que dirigía Carlos Salvador Bilardo pudo imponerse por 2-1, con un doblete inolvidable del astro Diego Armando Maradona, que hizo dos goles para el recuerdo.

Ambos inmortalizados con un apodo: el primero fue “La Mano de Dios”, luego de que el talentoso futbolista surgido de Argentinos Juniors se impusiera en una pelota alta ante el arquero Peter Shilton utilizando el puño izquierdo, mientras que el segundo fue el “Barrilete Cósmico”: Maradona superó a cinco rivales, con arquero incluido, y puso el 2-0 parcial.

El segundo encuentro se dio en Francia 1998 y terminó en un triunfo argentino por 4-3 en una tanda de penales, luego de que el equipo argentino consiguiera la igualdad en el último minuto de tiempo reglamentario, con una jugada preparada en un tiro libre que habilitó el disparo del carrilero Javier Zanetti.

Tanto en los dos enfrentamientos mencionados, como en el que se disputará este miércoles, la Selección jugó con la camiseta suplente: en 1986 se trataba de una simple camiseta azul, que Bilardo mandó a comprar y bordar en las horas previas al partido, con short negro, mientras que en Francia 1998 también primaba el azul, con la bandera argentina a los costados y el negro aparecía en las medias. En la camiseta actual sobresale el “fileteado porteño” en azul, sobre una base negra.

La nueva camiseta

La camiseta alternativa no solo remite a la historia futbolera de la Selección, que también utilizó tonos azules en cruces recordados contra los ingleses, sino que además incorpora una referencia estética propia de la identidad porteña.

El diseño presenta trazos curvos, formas ornamentales y líneas en espiral que evocan al fileteado porteño, una técnica pictórica tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. Adidas describió la camiseta alternativa como “un diseño dinámico inspirado en la expresión artística de la ciudad”.

El fileteado nació hacia finales del siglo XIX como una forma de decoración popular en carros de transporte de alimentos de tracción animal y luego se expandió a camiones, colectivos, carteles y otros objetos urbanos.

Entre sus rasgos principales aparecen los colores vivos, las líneas estilizadas, los espirales, la simetría, los efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas, y una tipografía característica que terminó convertida en sello visual de Buenos Aires.

El reconocimiento internacional llegó en 2015, cuando la UNESCO inscribió al filete porteño de Buenos Aires en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De esta manera, la camiseta que Argentina llevará ante Inglaterra no será apenas una alternativa deportiva o una elección cromática para evitar similitudes con el uniforme rival, sino también una pieza atravesada por una expresión artística profundamente argentina.

El detalle cobra todavía más fuerza en la previa de un partido cargado de historia: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo, esta vez por un lugar en la final del Mundial 2026, con una camiseta que combina memoria futbolera, identidad cultural y arte popular porteño.