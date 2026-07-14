La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra crece minuto a minuto y, además del análisis deportivo, los hinchas comenzaron a recurrir a las tradicionales cábalas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

En ese contexto, una de las recomendaciones que más se difundió en las últimas horas llegó desde sectores vinculados con la astrología y el esoterismo: usar algún elemento dorado durante el partido como símbolo de energía positiva, confianza y deseo de victoria.

Según estas creencias, el color dorado está relacionado con el Sol, un astro asociado con la vitalidad, el liderazgo, la seguridad personal y la capacidad de destacarse en situaciones importantes.

El significado del color dorado según la astrología

Dentro de distintas corrientes astrológicas, el dorado representa la energía solar y está vinculado con conceptos como la identidad, la voluntad, la creatividad y la fuerza interior.

Los especialistas en estas prácticas sostienen que este color simboliza éxito, reconocimiento, abundancia y determinación, cualidades que muchas personas buscan potenciar antes de enfrentar un momento considerado trascendental.

De acuerdo con esta interpretación, llevar un objeto dorado durante el partido no tendría como objetivo modificar el resultado deportivo, sino funcionar como un símbolo personal de optimismo, apoyo y buenas intenciones hacia la Selección argentina.

Qué objetos dorados se pueden usar

Según esta tradición, no es necesario llevar una prenda llamativa ni un accesorio de gran tamaño. Cualquier elemento pequeño puede representar esa conexión simbólica con la energía solar.

Entre las opciones más mencionadas aparecen:

Una cadena o medalla dorada.

Un anillo de color dorado.

Una pulsera metálica.

Un llavero dorado guardado en el bolsillo.

Una cinta o pequeño accesorio combinado con la camiseta argentina.

La idea es que ese objeto acompañe al hincha durante el encuentro como una representación de confianza y apoyo al equipo nacional.

Una nueva cábala antes del partido decisivo

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia y emoción para los fanáticos de ambos países.

Mientras Lionel Scaloni prepara al equipo para el desafío deportivo, los hinchas suman sus propias tradiciones y rituales para vivir la previa. Entre ellas, el color dorado se convirtió en una de las principales recomendaciones para quienes buscan atraer buenas energías antes del encuentro.