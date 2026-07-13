Lionel Scaloni mantiene el hermetismo a dos días de la semifinal del Mundial 2026. La Selección Argentina se entrenó este lunes por última vez en Kansas City antes de viajar a Atlanta, pero el entrenador no paró un equipo y todavía no dio indicios concretos sobre el 11 que enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16.

La práctica se realizó a puertas cerradas y tuvo una carga liviana. Los jugadores realizaron ejercicios de entrada en calor, trabajos con pelota y fútbol reducido, sin que el cuerpo técnico ensayara una formación titular. La definición podría comenzar a tomar forma este martes, cuando el plantel tenga su último entrenamiento en Atlanta.

Pese al rendimiento irregular frente a Suiza, encuentro que Argentina ganó 3-1 en tiempo suplementario, Scaloni no tendría previsto realizar una renovación profunda. El entrenador mantiene la confianza en la base que viene utilizando durante el torneo, aunque analiza retoques puntuales para uno de los partidos más importantes del Mundial.

El mediocampo aparece como uno de los sectores bajo análisis. Leandro Paredes terminó el último encuentro con un calambre, mientras que otros futbolistas no alcanzaron su mejor nivel. Sin embargo, por el momento no hay señales concretas de modificaciones.

Entre las variantes que aparecen como posibles están el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y la posibilidad de que Nicolás González ocupe el lugar de Alexis Mac Allister. Por ahora, ninguna de las dos alternativas fue confirmada.

Scaloni ya utilizó una estrategia similar durante buena parte de la Copa del Mundo. El entrenador suele mantener las dudas hasta las horas previas al partido y el equipo podría conocerse recién durante la charla técnica antes de salir hacia el estadio.

Messi se despidió de Kansas City

La última práctica en Kansas también estuvo marcada por el mensaje de Lionel Messi. El capitán publicó en sus redes sociales una serie de imágenes del entrenamiento y acompañó las fotos con una breve despedida: “El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”.

La ciudad funcionó como base de operaciones de la Selección durante gran parte del Mundial. En la fase de grupos, Argentina viajaba a las distintas sedes para disputar sus partidos y luego regresaba a Kansas para continuar con la preparación.

Después del entrenamiento y del tradicional asado del plantel, la delegación dejará definitivamente la ciudad para trasladarse a Atlanta. Esta vez no habrá regreso: si Argentina vence a Inglaterra viajará hacia Nueva Jersey para disputar la final, mientras que una derrota la llevará a Miami para jugar el partido por el tercer puesto.

Con la despedida de Kansas consumada, todas las miradas estarán puestas ahora en el entrenamiento del martes. Allí Scaloni podría empezar a mostrar las primeras señales del equipo que buscará ante Inglaterra un lugar en la final del Mundial.