La Selección Argentina está a un partido de volver a disputar una final del mundo. A las 16 de este miércoles 15 de julio, la Scaloneta enfrentará a Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, en un cruce cargado de historia.

No será un partido más. Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de 24 años y, por primera vez, lo harán en una semifinal. El ganador jugará el domingo ante España, que eliminó 2 a 0 a Francia.

Los antecedentes entre ambos seleccionados dejaron algunos de los capítulos más recordados de los Mundiales. En México 1986, Argentina ganó 2 a 1 con los dos históricos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el denominado Gol del Siglo. En Francia 1998, la Albiceleste avanzó por penales tras empatar 2 a 2.

El último cruce fue en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso 1 a 0 con un penal de David Beckham. También se enfrentaron en 1962 y 1966. Ahora, más de dos décadas después, volverán a verse las caras con un lugar en la final en juego.

Cómo llega Argentina a la semifinal

La Selección Argentina ganó los seis partidos que disputó en el Mundial. Comenzó con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania y avanzó como líder de su grupo.

Sin embargo, los partidos de eliminación directa presentaron mayores dificultades. La Albiceleste necesitó el tiempo suplementario para derrotar 3 a 2 a Cabo Verde y luego remontó un 2 a 0 ante Egipto para imponerse por 3 a 2.

En cuartos de final, el equipo de Lionel Scaloni venció 3 a 1 a Suiza y consiguió su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Lionel Messi continúa como la principal referencia del equipo, acompañado por jugadores como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Cristian Romero.

Inglaterra también sufrió en los mano a mano

Inglaterra llegó al Mundial como uno de los candidatos y avanzó como líder de su grupo. En la etapa de eliminación directa derrotó 2 a 1 a República Democrática del Congo y luego superó 3 a 2 a México.

En cuartos de final, los dirigidos por Thomas Tuchel vencieron 2 a 1 a Noruega en tiempo suplementario. Pese al triunfo, el entrenador fue crítico con el rendimiento de sus jugadores y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar.

Harry Kane respaldó al técnico y aseguró que Inglaterra tiene “otro nivel” al que puede llegar. El delantero, junto con Jude Bellingham, aparece como una de las principales amenazas para la defensa argentina.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra

Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo y durante el último entrenamiento probó distintas variantes. En conferencia de prensa dijo: "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien".

En uno de los ensayos, el entrenador utilizó a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Romero, Lisandro Martínez y Giuliano Simeone; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

Luego realizó modificaciones y regresó a una línea de cuatro defensores. Enzo Fernández ingresó por De Paul, Nicolás González reemplazó a Simeone y Nicolás Tagliafico ocupó el lugar de Otamendi.

La decisión final dependerá del planteo que Scaloni elija para contener la potencia de Inglaterra, especialmente los movimientos de Bellingham, la velocidad por las bandas y la presencia de Kane dentro del área.

Las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Giuliano Simeone; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Así, con Messi, Lautaro y Paredes de un lado y Kane y Bellingham del otro, Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más esperados del Mundial. La Albiceleste buscará defender su título y jugar una nueva final. Los ingleses intentarán volver a la definición después de 60 años.