PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > Fase de grupos

Argentina vs Jordania por el Mundial 2026: hora, TV y formaciones del partido

La Albiceleste enfrenta a un rival ya eliminado desde las 23:00 en Dallas. El equipo de Scaloni ganó sus dos partidos y busca terminar la fase de grupos con puntaje ideal.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Argentina va por el cierre perfecto ante Jordania. FOTO: Gentileza

La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 23:00 horas en el Dallas Stadium, con la expectativa de que la Albiceleste mantenga su marcha perfecta y termine la primera etapa con puntaje ideal.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al partido como líder de su zona luego de dos victorias contundentes. En el debut derrotó 3-0 a Argelia y luego superó 2-0 a Austria. Los cinco goles convertidos hasta el momento fueron marcados por el capitán Lionel Messi, quien volvió a ser una pieza determinante para el seleccionado.

Jordania, en cambio, ya quedó eliminado del certamen tras perder sus dos encuentros iniciales. El conjunto asiático cayó 3-1 frente a Austria en su estreno y luego perdió 2-1 ante Argelia, por lo que buscará despedirse del Mundial con una buena actuación ante el vigente campeón.

Horario y televisación

El partido comenzará a las 23:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En otros países de la región se verá desde las 22:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami; a las 21:00 en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; y a las 20:00 en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

En Argentina, el encuentro será televisado por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+, DSports y Paramount+.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab; Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh; Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi y Mohammad Abu Zrayq. DT: Jamal Sellami.

Con la clasificación encaminada, Argentina buscará cerrar una primera fase ideal y llegar a la siguiente instancia con la confianza alta. El partido también tendrá el atractivo de seguir la actuación de Messi, que hasta ahora lidera la ofensiva del equipo nacional.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD