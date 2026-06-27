Argentina vs Jordania por el Mundial 2026: hora, TV y formaciones del partido

La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 23:00 horas en el Dallas Stadium, con la expectativa de que la Albiceleste mantenga su marcha perfecta y termine la primera etapa con puntaje ideal.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al partido como líder de su zona luego de dos victorias contundentes. En el debut derrotó 3-0 a Argelia y luego superó 2-0 a Austria. Los cinco goles convertidos hasta el momento fueron marcados por el capitán Lionel Messi, quien volvió a ser una pieza determinante para el seleccionado.

Jordania, en cambio, ya quedó eliminado del certamen tras perder sus dos encuentros iniciales. El conjunto asiático cayó 3-1 frente a Austria en su estreno y luego perdió 2-1 ante Argelia, por lo que buscará despedirse del Mundial con una buena actuación ante el vigente campeón.

Horario y televisación

El partido comenzará a las 23:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En otros países de la región se verá desde las 22:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami; a las 21:00 en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; y a las 20:00 en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

En Argentina, el encuentro será televisado por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+, DSports y Paramount+.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab; Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh; Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi y Mohammad Abu Zrayq. DT: Jamal Sellami.

Con la clasificación encaminada, Argentina buscará cerrar una primera fase ideal y llegar a la siguiente instancia con la confianza alta. El partido también tendrá el atractivo de seguir la actuación de Messi, que hasta ahora lidera la ofensiva del equipo nacional.