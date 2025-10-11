Argentina vs. México por el Mundial Sub 20: horario, formaciones y dónde ver el partido en vivo

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a México este sábado, desde las 20:00, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Diego Placente llega con paso firme y buscará acceder a las semifinales por primera vez desde 2007.

La Albiceleste viene de golear 4-0 a Nigeria en los octavos de final, mientras que la Tricolor superó 4-1 a Chile, por lo que ambos conjuntos llegan con confianza al duelo decisivo.

Publicidad

El camino de Argentina

El seleccionado nacional realizó una fase de grupos perfecta, liderando el Grupo D tras imponerse 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En los octavos de final, mostró su mejor versión con una contundente victoria 4-0 ante Nigeria.

Entre las figuras argentinas se destaca Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, quien suma cuatro goles en cuatro partidos. Tres de sus tantos fueron los primeros del encuentro y siempre antes de los diez minutos de juego, una marca que refleja su efectividad.

Publicidad

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Placente: Álvaro Montoro sufrió la fractura de clavícula derecha en el último partido y deberá ser operado, quedando fuera del resto del torneo.

El presente de México

El conjunto mexicano terminó segundo en el Grupo C, detrás de Marruecos, con cinco puntos producto de empates ante Brasil (2-2) y España (2-2), y una victoria 1-0 ante los marroquíes. En octavos, goleó 4-1 a Chile y llega con el envión anímico necesario para dar pelea.

Publicidad

La gran figura del equipo es Gilberto Mora, delantero de 16 años que ya convirtió tres goles en el certamen y es considerado una de las principales promesas del fútbol mexicano.

Dónde ver Argentina vs. México

El partido podrá verse en vivo por TyC Sports y TV Pública, además de las plataformas digitales de ambos canales.

El ganador del duelo entre Argentina y México avanzará a las semifinales del Mundial Sub 20, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Alemania y Uruguay.