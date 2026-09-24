La Selección Argentina Sub 19 se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y buscará la medalla de oro este viernes 25 de septiembre, desde las 15, frente a Paraguay. El partido se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El equipo dirigido por Diego Placente consiguió el pase a la definición después de vencer por 1-0 a Perú en una semifinal que se resolvió sobre el final. Santiago Espíndola, futbolista de River, convirtió el gol que aseguró la clasificación de la Albiceleste.

Argentina llegó a las semifinales tras terminar segunda en el Grupo B. En la última fecha de esa instancia había conseguido un empate 1-1 ante Venezuela que también le permitió avanzar de manera agónica.

Paraguay será el rival de Argentina en la final

Paraguay será el último obstáculo de la Selección Argentina en su búsqueda de la medalla dorada. El conjunto paraguayo accedió a la definición después de superar a Chile en la otra semifinal del certamen.

Ambos equipos ya se conocen en esta competencia. Paraguay terminó como líder del Grupo A, por encima de Argentina, antes de avanzar a las instancias decisivas.

La final se disputará el viernes 25 de septiembre a partir de las 15 en el estadio Marcelo Bielsa. Antes, desde las 10, Perú y Chile jugarán por la medalla de bronce.

El camino de Argentina hasta la definición

El conjunto dirigido por Placente atravesó una competencia exigente y consiguió resolver sus últimos dos compromisos en los minutos finales. Ante Venezuela logró el empate que le permitió meterse en semifinales y frente a Perú volvió a encontrar el gol decisivo en el cierre.

Después de la victoria ante Perú, Placente destacó el esfuerzo realizado por sus futbolistas y remarcó que el equipo continuó buscando el triunfo hasta el último minuto pese al desgaste físico acumulado durante el torneo.

Ahora, Argentina tendrá la oportunidad de cerrar su participación en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos con una medalla de oro frente a Paraguay.