La Selección Argentina se prepara para una noche especial en el Estadio Monumental. Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en lo que será el último partido de Lionel Messi en el país por los puntos.

El técnico ya tiene todo definido y apostará por una formación con la base de los habituales titulares. En el arco estará el indiscutido Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa formará con Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Pese a arrastrar molestias, el lateral del Lyon irá de arranque.

En el mediocampo, Scaloni mantendrá la confianza en Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, sumando como novedad al juvenil Franco Mastantuono, quien le ganó la pulseada a Nico Paz y tendrá su primera titularidad en la Selección Mayor.

La ofensiva será liderada por Lionel Messi, acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada, quien se impuso en la consideración del DT por sobre Lautaro Martínez.

De esta manera, la formación confirmada para enfrentar a Venezuela será:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.