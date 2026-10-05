La Selección Argentina Sub-19 masculina y Las Águilas volverán a tener acción este martes 6 de octubre en los World Skate Games Asunción 2026, después de una jornada con resultados opuestos para los equipos nacionales. El seleccionado femenino enfrentará a España a las 8:00, mientras que los juveniles buscarán recuperarse ante Italia desde las 10:00. Ambos encuentros formarán parte de la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Corvalán.

La Sub-19 llegará al cierre de la fase de grupos después de una dura derrota por 6-1 frente a España. El conjunto dirigido por Esteban “Tuco” Ábalos no pudo sostener el envión de su debut, cuando había superado 7-3 a Suiza, y se encontró con un rival que aprovechó sus oportunidades para marcar diferencias.

España, vigente campeón de la categoría, tomó el control del encuentro y castigó cada error argentino. Hugo Mareque e Ishak Bouda marcaron por duplicado, mientras que Oriol Castro y Joel Mila completaron la goleada. Valentín Funes convirtió el único tanto albiceleste.

Más allá del resultado, Argentina mantuvo la búsqueda hasta el cierre y trató de achicar diferencias pese al dominio español. La caída dejó atrás el buen comienzo frente a Suiza, pero el equipo tendrá una rápida posibilidad de recuperación en su tercera presentación.

El duelo ante Italia, previsto para las 10 de este martes, será clave para cerrar la primera fase con una victoria y llegar mejor posicionado a los cruces.

Las Águilas, firmes en el Mundial

El panorama fue diferente para la Selección Argentina Senior femenina. Las Águilas volvieron a mostrar contundencia y golearon 6-0 a Francia para sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo A y sostener un arranque perfecto en Paraguay.

Argentina impuso condiciones desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 4-0. En el complemento mantuvo la intensidad y terminó de sellar una actuación sólida frente a un conjunto francés que no logró contener el poder ofensivo albiceleste.

Adriana Soto marcó tres goles, Julieta Fernández convirtió dos y Valentina Fernández completó el marcador. La amplitud del resultado reflejó el dominio de Las Águilas, que pudieron desplegar mejor su velocidad luego de las dificultades que había presentado la superficie durante la primera jornada.

El 6-0 se sumó al 5-1 conseguido ante Suiza en el debut y dejó al equipo de Darío Giuliani con dos triunfos consecutivos y once goles a favor antes de uno de los partidos más exigentes de la primera ronda.

España, el próximo gran desafío

Las Águilas enfrentarán este martes desde las 20 a España, vigente campeona mundial y uno de los principales candidatos al título. El partido aparece como una medida de alto nivel para un seleccionado argentino que llega fortalecido por sus primeras dos presentaciones.

El cruce también tendrá peso en la pelea por las primeras posiciones del Grupo A. España representa una de las principales potencias de la disciplina y obligará a Argentina a sostener la concentración defensiva y la eficacia que mostró durante la goleada frente a Francia.

Para Las Águilas, el desafío será mantener la identidad que vienen mostrando en Asunción y trasladarla a un partido de mayor exigencia. El resultado puede resultar determinante para ordenar la zona antes del tramo decisivo.

Cómo seguir los partidos

La jornada argentina del martes comenzará a las 10 con el duelo entre la Sub-19 e Italia y continuará a las 20 con Las Águilas frente a España. Los encuentros forman parte del seguimiento especial que GRUPO HUARPE realiza desde Asunción durante el Mundial.

Los partidos podrán verse a través del canal oficial de Huarpe TV en Kick, con la transmisión, la previa y el seguimiento de las selecciones argentinas. La cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE continuará además desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Corvalán.