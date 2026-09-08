Argentina XV confirmó un amistoso internacional de alto nivel frente a Inglaterra A. El encuentro se disputará el sábado 6 de noviembre en el Recreation Ground de Bath.

El conjunto argentino, dirigido por Álvaro Galindo, llegará al compromiso con rodaje después de su participación en el Américas Rugby Championship. El partido marcará un nuevo desafío para el seleccionado.

Un cruce con historia

El encuentro será el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde la Copa Churchill de 2009, cuando Inglaterra A se impuso en dos oportunidades.

Para Inglaterra A, además, será el comienzo de su temporada 2026. La segunda selección de La Rosa se convirtió en una vía de desarrollo para jugadores que luego dieron el salto al seleccionado mayor.

Argentina XV llegará después de haber disputado el Américas Rugby Championship, competencia en la que cayó ante Chile XV por 28-27 en la final.