Argentina XV perdió sobre la hora y Chile XV se consagró campeón en Chile

Argentina XV perdió 28-27 ante Chile XV este domingo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y quedó sin el título del Américas Rugby Championship. El conjunto chileno consiguió la victoria sobre el final y se consagró campeón ante su público.

Los dos equipos llegaban con puntaje ideal a la definición y protagonizaron un encuentro de gran paridad. Argentina XV tomó la iniciativa desde el comienzo y Mateo Pasquini abrió el marcador después de aprovechar un robo cerca de su propio ingoal y recorrer toda la cancha.

Argentina mantuvo la ventaja con una buena defensa y luego volvió a golpear mediante Franco Rossetto. Chile descontó a través de Santiago Videla y el seleccionado argentino se fue al descanso arriba 15-7.

La remontada chilena

En el segundo tiempo, Argentina XV encontró una fórmula efectiva en el line-maul. Martín Vaca apoyó dos tries y el conjunto nacional parecía encaminarse hacia la victoria.

Chile XV, sin embargo, reaccionó. Benjamín Videla, Domingo Saavedra y Ernesto Tchimino marcaron para el conjunto local, que se acercó en el marcador.

El desenlace llegó sobre el final. Tchimino apoyó pegado a la bandera y Matías Garafulic convirtió desde el costado derecho para darle a Chile XV el triunfo por 28-27 y el campeonato.

El resultado final

Con la derrota, Argentina XV terminó como subcampeón del Américas Rugby Championship, mientras que Chile XV se quedó con el título. El torneo continental había regresado en esta edición bajo la organización de Sudamérica Rugby, después de su última disputa en 2019.