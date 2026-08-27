Chile y Argentina aprobaron los protocolos de operación para los proyectos mineros Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, ubicados en la cordillera de Los Andes, en la zona fronteriza compartida entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama.

La decisión se tomó en el marco de una nueva sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena. Participaron el ministro (S) de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres; el subsecretario de Minería, Álvaro González; el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero; y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe del vecino país, Marcos Stancanelli.

¿Qué son los PAE?

Los PAE (Protocolos Adicionales Específicos) son acuerdos que establecen condiciones concretas para facilitar el desarrollo integrado de proyectos mineros que tienen yacimientos a ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina. Cada proyecto debe atravesar un proceso de evaluación técnica y legal en ambos países. Si cumple con los requisitos, se elabora el PAE, que establece las condiciones bajo las cuales podrá operar. La aprobación final corresponde a la Comisión Administradora Binacional, integrada por representantes de los gobiernos de ambos países.

Qué proyectos se benefician

El proyecto Vicuña está integrado por los yacimientos Josemaría (Argentina), Tamberías (Chile) y Filo del Sol (ambos países). El PAE NexoAndino agrupa Los Helados (Chile) y Lunahuasi (Argentina). Filo Sur, que ya registra trabajos de exploración en el denominado Distrito Vicuña, podrá unificar sus operaciones con este nuevo protocolo.

Todos los proyectos están ubicados en la cordillera de Los Andes, en la zona fronteriza compartida entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama.

Declaraciones de las autoridades

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, sostuvo que "Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. Tengo claro que, de acá a 10 años, tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre; eso es lo que realmente va a dar vuelta la página".

El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, destacó que "esta nueva etapa en la relación económica entre Chile y Argentina junto con la creciente demanda por minerales críticos representa una oportunidad estratégica: transformar la expansión minera en una palanca de desarrollo que se traduzca en una mejora en la calidad de vida para nuestras sociedades".

El subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, afirmó que "con estos protocolos avanzamos desde la reactivación del Tratado hacia resultados concretos. Queremos profundizar una integración productiva que permita a Chile capturar valor, fortalecer la competitividad de ambos países y consolidar al Cono Sur como actor estratégico en minerales críticos".

González agregó que "hoy existe una cartera superior a US$20.700 millones, con proyectos que comenzarán a desarrollarse progresivamente en los siguientes años".

Firmado en 1997, el Tratado de Integración y Complementación Minera creó el marco jurídico para desarrollar proyectos mineros en la frontera entre Chile y Argentina. Su reactivación coincide con el mayor ciclo de inversiones cupríferas que vive Argentina, con US$22.000 millones aprobados en siete proyectos RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), y un renovado ciclo de inversiones en Chile, con más de US$24.300 millones en proyectos mineros ingresados a tramitación ambiental.

Para ambos países, este escenario abre oportunidades en infraestructura, conectividad, logística, integración de proveedores mineros, servicios especializados, innovación, tecnología, energía y capital humano