Esta semana, Chile y Argentina reactivaron la agenda minera binacional con una reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración Minera, en la que participaron el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, junto a sus pares argentinos.

El objetivo central del encuentro fue reafirmar el compromiso de fortalecer la cooperación binacional y dar un nuevo impulso al desarrollo de proyectos mineros que involucren a ambas naciones. Durante las sesiones, se revisaron diversas materias orientadas a aprovechar de manera conjunta los recursos minerales situados en las zonas fronterizas.

Entre los puntos destacados de la agenda de trabajo se encuentran la cooperación en materia de infraestructura, la transferencia de conocimiento y apoyo logístico, y la implementación de facilidades para el desarrollo de la industria en ambos lados de la cordillera.

La delegación chilena destacó que este encuentro forma parte de una agenda activa para promover el crecimiento económico y aprovechar las ventajas competitivas que surgen del trabajo conjunto. Con una frontera compartida que alberga yacimientos de escala mundial, las autoridades señalaron que ambos países tienen ante sí una oportunidad única para exportar elementos esenciales que la tecnología global demanda actualmente, como el cobre y el litio.

De la reunión participó el country manager de Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, quien representó al sector privado en este espacio de diálogo binacional. Su presencia refleja el interés de la industria en avanzar en mecanismos que faciliten el desarrollo de proyectos en la frontera.

El Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile tiene 28 años de vigencia y ha sido fundamental para fortalecer el desarrollo de proyectos en el sector. En esta nueva reunión, ambas naciones se comprometieron a continuar avanzando de manera ágil en la proyección de la industria minera regional.