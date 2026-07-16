La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tendrá un antecedente que alimenta la ilusión argentina. Aunque se trata de dos de las selecciones más importantes del planeta, finalistas y actuales monarcas continentales, Argentina y España apenas se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo y aquella historia terminó con festejo albiceleste.

El único cruce se disputó el 13 de julio de 1966, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. En Villa Park, Birmingham, el seleccionado nacional derrotó 2 a 1 a la Furia gracias a un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri marcó el descuento para los españoles.

Aquella victoria tuvo un valor mucho mayor que el resultado. Argentina terminó como líder del Grupo B, avanzó a los cuartos de final y dejó eliminada a España en la primera ronda. Desde entonces pasaron casi seis décadas sin que ambas selecciones volvieran a cruzarse en un Mundial. Recién este domingo volverán a verse las caras, esta vez con el título del mundo en juego.

Si el análisis se amplía a todos los enfrentamientos entre ambas selecciones, el historial también favorece levemente a la Albiceleste, aunque con una diferencia mucho más ajustada. La mayoría de los cruces se disputaron en partidos amistosos y, durante las últimas dos décadas, hubo resultados para todos los gustos.

España logró una de sus victorias más recordadas con el 6 a 1 de marzo de 2018 en Madrid. Sin embargo, ocho años antes el equipo dirigido por Diego Maradona sorprendió al entonces campeón del mundo con un contundente 4 a 1 en el estadio Monumental. La Furia Roja, como la llaman los españales, también ganó por 2 a 1 los amistosos disputados en 2006 y 2009, lo que refleja una rivalidad mucho más equilibrada fuera de las competencias oficiales.

De hecho, el gran duelo entre ambos parecía estar reservado para otro escenario. Argentina, vigente campeona de la Copa América, y España, actual campeona de la Eurocopa, debían disputar la Finalissima, el trofeo que enfrenta a los campeones de Conmebol y UEFA. El encuentro estaba previsto para los primeros meses de 2026, pero la falta de acuerdo entre las federaciones para encontrar una fecha obligó a postergarlo hasta después del Mundial.

Esa demora terminó generando un giro inesperado: antes de definir la Finalissima, argentinos y españoles se encontrarán en el partido más importante de todos, la final de la Copa del Mundo.

El choque también ofrecerá un atractivo que trasciende el resultado. Lionel Messi enfrentará por primera vez a Lamine Yamal, la joya del Barcelona que muchos consideran el heredero futbolístico del capitán argentino. Será el duelo entre el máximo referente de una generación dorada y el futbolista llamado a liderar la próxima era del fútbol mundial.

Aunque el único antecedente mundialista favorece a la Selección argentina, España llega con argumentos propios. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró una campaña más sólida durante todo el torneo, con un rendimiento que lo convirtió en uno de los equipos más regulares del campeonato y que dejó en el camino a la favorita Francia.

El próximo domingo, desde las 16, el MetLife Stadium de Nueva Jersey —escenario donde la Scaloneta ya levantó la Copa América 2024 tras vencer a Colombia— será testigo de un nuevo capítulo de esta historia. Argentina buscará sostener una estadística perfecta frente a España en los Mundiales. La Roja, en cambio, intentará cambiar para siempre un historial que, hasta ahora, siempre favoreció a la Albiceleste.

Dato

La del domingo será la segunda final que enfrente a dos selecciones de habla hispana. La primera también tuvo a Argentina como protagonista y fue ante Uruguay en la Copa del Mundo de 1930. Aquella vez, los charrúas se impusieron por 4 a 2 sobre la Albiceleste.