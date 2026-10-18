La Selección argentina se puso en ventaja ante Francia en la final del Mundial de hockey sobre patines que se disputa en Asunción, Paraguay. Ezequiel Mena marcó el 1-0 para el conjunto albiceleste cuando restaban cinco minutos para el cierre de la primera mitad.

El equipo nacional, dirigido por José Luis Páez, busca consagrarse campeón del mundo y sumar una nueva estrella a su historia. La definición tiene un condimento especial para el sanjuanino Lucas Ordoñez, quien, a sus 39 años, disputa su último partido en un Mundial.

El delantero, referente de la Selección durante más de una década, buscará despedirse de la competencia mundialista levantando una copa.

Los 10 convocados para la final

El entrenador confirmó una nómina de 10 jugadores para enfrentar a Francia. Los arqueros son Constantino Acevedo y Juan Cruz Velázquez, mientras que los jugadores de campo convocados son Ezequiel Mena, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge y Gonzalo Romero.

La cobertura continúa en desarrollo. La información se actualizará con las novedades del marcador y los momentos destacados del encuentro.