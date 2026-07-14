Argentina superó a Suiza en otro sufrido partido por los cuartos de final el último sábado en la ciudad de Kansas. Ahora, ante la esperada semifinal contra Inglaterra se abre una puerta para que la Scaloneta logre romper una maldición de 64 años: que un campeón del mundo pueda defender la corona, tal como ocurrió en Brasil 1962.

Desde la instauración de la Copa del Mundo en 1930, sólo 8 países han logrado consagrarse campeones. Pero apenas dos seleccionados pudieron defender con éxito el título en la edición siguiente. Italia y Brasil son las únicas selecciones que festejaron el bicampeonato mundial, estableciendo una marca que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas.

Italia fue campeón en el Mundial 1934. Luego, cuatro años más tarde en Francia, repetiría la hazaña.

La Azzurra se coronó en 1934 como anfitriona, en una edición marcada por el contexto político y la presión del régimen de Benito Mussolini. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, el equipo dirigido por Vittorio Pozzo volvió a alcanzar la gloria bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, convirtiéndose en la primera selección en lograr dos títulos de manera consecutiva.

El segundo caso corresponde a Brasil, que levantó la copa en Suecia 1958 y repitió la hazaña en Chile 1962. En la primera consagración, la aparición de un joven Pelé cambió la historia del fútbol. El equipo avanzó con autoridad y derrotó a Suecia en la final. Cuatro años después, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo. Brasil venció a Checoslovaquia por 3-1 y se convirtió en el último bicampeón mundial hasta la fecha.

Desde entonces, ninguna selección pudo repetir el logro. La lista de campeones que no lograron revalidar el título incluye a Argentina, que tras la conquista de 1986 llegó a la final en 1990 pero perdió con Alemania.

De la mano de un joven Pelé, Brasil fue campeón en el Mundial de Suecia 1958. Luego repetiría en Chile 1962 (AP).

Brasil experimentó una situación similar: campeón en 1994, cayó en la final de 1998 ante Francia. Más cerca en el tiempo, Francia buscó el bicampeonato en 2022, pero la Albiceleste lo impidió en la definición disputada en Qatar.

También hay casos rutilantes de campeones que en su siguiente participación fueron eliminados en fase de grupos. El primero fue Italia, ganador en 1938 y eliminado rápidamente en 1950 (las Copas del Mundo en 1942 y 1946 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial).

Argentina fue eliminada en segunda fase en el Mundial 1982 tras ser campeón en 1978 (Mandatory Credit: Photo by Colorsport/Shutterstock).

El siguiente caso fue el de Brasil, vencedor en 1962 y sacado abruptamente de la competencia en 1966. Francia, tras su primera estrella en 1998, fracasó en 2002. Lo mismo le sucedió a la Azzura en 2010 tras lo victoria en 2006.

Argentina fue campeón en 1986, pero en 1990 perdió la final ante Alemania (FOTO:BONGARTS).

La lista de fracasos la completan España, que conquistó su primera Copa del Mundo en 2010 y en 2014 fue eliminado en fase de grupos, y Alemania, que fue campeón en Brasil y no pudo pasar la primera etapa en Rusia.

Francia fue eliminada en fase de grupos en Corea-Japón 2002 tras ganar el Mundial en 1998 (REUTERS/Dylan Martinez/File photo).

La Selección Argentina dirigida ahora por Scaloni, tendrá un desafío enorme, primero ganarles a los ingleses y después, defender el título para lograr así el soñado bicampeonato si es que vence también, a España o a Francia.

Alemania se coronó en 2014, pero quedó fuera en 2018 de manera repentina (AFP PHOTO / Yuri CORTEZ).

Las actuaciones de los campeones del mundo