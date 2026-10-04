La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines puso primera y comenzó a rodar en el Mundial 2026 de Paraguay. El combinado nacional se enfrenta ante el seleccionado de Suiza en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deporte, de Asunción.

El objetivo prioritario del cuerpo técnico y del plantel es asegurar la clasificación a las instancias definitivas de la competencia tras medirse contra dos de las potencias europeas más fuertes del grupo.

Con el compromiso de representar nuevamente al país a nivel internacional, el Sub 19 nacional buscará construir desde el inicio un camino sólido que lo conduzca a las fases de eliminación directa.

Formaciones

Argentina: Bautista Pascual (arquero), Martino Mercado (arquero), Nicolás Alonzo (defensor), Lucas Sottano (defensor) y Bautista Romero (medio de cancha). En el banco de relevos, Charbel Fraifer (arquero), Valentín Funes (defensor), Renzo Ferrer (defensor), Joaquín Morales (medio de cancha) y Alejo Espinoza (delantero), Benjamín Bailón (medio de cancha) y Tiziano Calisse (delantero). El equipo se encuentra bajo la conducción del Director Técnico Esteban "Tuco" Ábalos.

Suiza: Nicola Tommasi (arquero), Janik Scheer (defensor), Loris Fässler (defensor), Timothé Riotton (medio de cancha) y Nevio Riva (delantero). La nómina de suplentes se completa con Roman Niederhauser (arquero), Andri Schuler (defensor), Simon Walther (defensor), Mattia Bigiotti (medio de cancha), Nino Dysli (delantero) y Mattia D'Anna (delantero). La escuadra helvética está dirigida por el Director Técnico Stéphane Lons.

Cómo sigue el fixture

Tras el estreno de esta tarde, el seleccionado nacional afrontará un exigente calendario en la fase inicial, que incluye partidos de alto nivel:

Lunes (20:00): Argentina vs. España.

Martes (15:30): Argentina vs. Italia.