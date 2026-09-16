Argentina y Turquía volverán a enfrentarse en la Copa Davis después de 62 años. El historial entre ambos seleccionados es muy particular porque solamente registra un enfrentamiento previo.

Aquel único cruce se produjo hace más de seis décadas y quedó como el antecedente que precede al nuevo encuentro. El paso del tiempo convirtió al duelo en una reedición con una extensa distancia entre ambos capítulos.

Un historial de un solo partido

La historia entre Argentina y Turquía en la Copa Davis prácticamente comienza y termina en aquel enfrentamiento disputado 62 años atrás. Ahora ambos países volverán a encontrarse en la competencia internacional.

El antecedente adquiere relevancia por la poca frecuencia con la que se enfrentaron. A diferencia de otros rivales habituales, Argentina y Turquía tuvieron solamente una serie previa.

El nuevo capítulo

El próximo cruce permitirá actualizar un historial que permaneció sin nuevos capítulos durante más de seis décadas. Argentina y Turquía volverán a verse las caras en una competencia que reúne a seleccionados nacionales.

La distancia temporal entre ambos enfrentamientos convierte al duelo en una particularidad dentro de la historia de la Copa Davis. El nuevo encuentro permitirá sumar un segundo antecedente entre los dos países.